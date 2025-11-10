 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
0

Трамп помиловал обвиненных в попытке отменить выборы 2020 года соратников

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Среди помилованных — бывший адвокат президента и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, бывший глава аппарата Трампа в 2020 году Марк Медоуз, его давний советник Борис Эпштейн
Бывший адвокат президента и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Бывший адвокат президента и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани (Фото: Jen Golbeck / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп помиловал обвиняемых в попытке отменить выборы 2020 года соратников — в частности, своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, сообщил прокурор по вопросам помилования в Минюсте Эдвард Мартин, передает ABC News.

Среди помилованных также бывший глава аппарата Трампа в 2020 году Марк Медоуз, его экс-адвокаты Сидни Пауэлл и Джон Истман, советник Борис Эпштейн и др.

«Этот указ положил конец вопиющей национальной несправедливости, совершенной в отношении американского народа после президентских выборов 2020 года, и продолжает процесс национального примирения», — говорится в документе. В нем отмечается, что помилование не распространяется на самого Трампа.

Журналист рассказал о влиятельном выходце из СССР в окружении Трампа
Политика
Борис Эпштейн

Союзники главы Белого дома получили «полное, окончательное и безоговорочное» помилование. Джулиани «возглавлял усилия по оказанию давления на законодательные органы штатов с целью добиться непризнания победы Джо Байдена в ключевых колеблющихся штатах», пишет Politico. Медоуз был «ключевым посредником между Трампом и чиновниками», адвокаты Истман и Кеннет Чезебро, как утверждается, помогли разработать стратегию давления на тогдашнего вице-президента Майка Пенса с целью отмены выборов 6 января 2021 года. Эпштейн — давний советник Трампа, а Пауэлл занималась юридическим сопровождением процесса оспаривания выборов в колеблющихся штатах.

Джулиани, Истман и Пауэлл были среди тех, кого бывший спецпрокурор Джек Смит назвал сообщниками Трампа, хотя он так и не выдвинул против них обвинений, отмечает издание. Помилование исключает возможность возбуждения уголовного дела против них в будущем.

В 2023 году Трампу было предъявлено обвинение в заговоре с целью отменить результаты президентских выборов 2020 года. Он не признал себя виновным. В январе этого года Смит заявил в докладе, что, если бы республиканец не выиграл президентские выборы в прошлом году, он был бы осужден, поскольку «допустимых доказательств было достаточно, чтобы обеспечить обвинительный приговор».

Трамп после инаугурации помиловал сотни участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

6 января 2021 года часть сторонников Трампа после его заявлений о фальсификации выборов выдвинулась к конгрессу США, где в этот момент шло утверждение итогов голосования. В какой-то момент демонстранты сумели прорваться внутрь здания и сорвали заседание. На полную зачистку Капитолия у сил правоохранительных органов ушло почти семь часов; из-за столкновений — прямо и косвенно — погибли четыре сторонника Трампа и пять полицейских.

В общей сложности обвинительные приговоры по делам, связанным со штурмом Капитолия, получили примерно 1270 человек. Обвинения были предъявлены около 1,6 тыс., почти 80% подсудимых признали свою вину. Общий ущерб, нанесенный Капитолию и прилегающей к нему территории, оценивается в $2,8 млн.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп отмена выборов помилование
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

