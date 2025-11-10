Слюсарь: в Ростовской области отразили атаку дронов на район

В Ростовской области отразили ночную атаку беспилотников на Шолоховский район, никто из жителей не пострадал, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Беспилотная атака ночью отражена в Шолоховском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться», — написал губернатор.

На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты в ночь на 10 ноября вводили семь аэропортов, среди них воздушные гавани Уфы, Самары, Саратова, Пензы, Волгограда, Тамбова и Калуги. В двух последних аэропортах ограничения уже сняли.

Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили десять украинских беспилотников над Крымом с 20:00 до 23:00 мск 9 ноября.