В Ростовской области отразили атаку дронов на район
В Ростовской области отразили ночную атаку беспилотников на Шолоховский район, никто из жителей не пострадал, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
«Беспилотная атака ночью отражена в Шолоховском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться», — написал губернатор.
На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты в ночь на 10 ноября вводили семь аэропортов, среди них воздушные гавани Уфы, Самары, Саратова, Пензы, Волгограда, Тамбова и Калуги. В двух последних аэропортах ограничения уже сняли.
Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили десять украинских беспилотников над Крымом с 20:00 до 23:00 мск 9 ноября.
