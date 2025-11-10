Силы ПВО перехватили беспилотник в небе над Тульской областью

В ночь на 10 ноября силы ПВО перехватили беспилотник в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — отметил глава региона.

В 6:26 мск Миляев сообщил об отмене режима беспилотной опасности в регионе. Он действовал на протяжении четырех часов.

Также об отражении атаки беспилотников на Шолоховский район Ростовской области в ночь на 10 ноября сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты в ночь на 10 ноября вводили семь аэропортов, среди них воздушные гавани Уфы, Самары, Саратова, Пензы, Волгограда, Тамбова и Калуги. В трех последних аэропортах ограничения уже сняли.