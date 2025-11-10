 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО перехватили беспилотник в небе над Тульской областью

Губернатор Миляев: ПВО отразила атаку беспилотника на Тульскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 10 ноября силы ПВО перехватили беспилотник в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — отметил глава региона.

В Ростовской области отразили атаку дронов на район
Политика

В 6:26 мск Миляев сообщил об отмене режима беспилотной опасности в регионе. Он действовал на протяжении четырех часов.

Также об отражении атаки беспилотников на Шолоховский район Ростовской области в ночь на 10 ноября сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты в ночь на 10 ноября вводили семь аэропортов, среди них воздушные гавани Уфы, Самары, Саратова, Пензы, Волгограда, Тамбова и Калуги. В трех последних аэропортах ограничения уже сняли.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Егор Алимов
Тульская область Дмитрий Миляев беспилотники дроны

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Ростовской области отразили атаку дронов на район
Политика
Над Крымом за три часа сбили десять украинских дронов
Политика
Аэропорт Уфы седьмым за ночь ограничил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Суд назначил Смольянинову новый штраф за неуплату в срок предыдущего Общество, 08:15
Почему нефтяные гиганты проигрывают от бума ИИ — The EconomistПодписка на РБК, 08:11
Чего ожидать от «исторического» визита сирийского лидера в Белый дом Политика, 08:05
Над Россией за ночь сбили 71 беспилотник Политика, 08:05
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:32
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
На рынке алмазов структурный кризис. Как инвестору отыграть падение ценПодписка на РБК, 07:30
Дмитриев усомнился, что новое руководство Би-би-си окажется лучше старого Политика, 07:26
Москвичей предупредили о дождях в середине недели Общество, 07:13
Китай — не в десятке. С кем России нужны соглашения о свободной торговлеПодписка на РБК, 07:00
Силы ПВО перехватили беспилотник в небе над Тульской областью Политика, 06:59
Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США Политика, 06:57
Возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область накопил долги в России Политика, 06:50