Силы ПВО перехватили беспилотник в небе над Тульской областью
В ночь на 10 ноября силы ПВО перехватили беспилотник в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.
«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — отметил глава региона.
В 6:26 мск Миляев сообщил об отмене режима беспилотной опасности в регионе. Он действовал на протяжении четырех часов.
Также об отражении атаки беспилотников на Шолоховский район Ростовской области в ночь на 10 ноября сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты в ночь на 10 ноября вводили семь аэропортов, среди них воздушные гавани Уфы, Самары, Саратова, Пензы, Волгограда, Тамбова и Калуги. В трех последних аэропортах ограничения уже сняли.
