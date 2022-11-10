Вучич признал ошибку в своих прогнозах о «битве за Херсон»

Александр Вучич (Фото: Georgi Licovski / EPA / ТАСС)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ошибся в своих прогнозах насчет хода боевых действий в Херсоне.

«Я думал, российские [войска] окажут более жесткое сопротивление вокруг Херсона. Очевидно, я ошибался», — сказал глава государства (цитата по Novosti.rs).

6 ноября Вучич сказал, что битва за Херсон, если она состоится, будет иметь решающее значение для конфликта на Украине. «Перед нами тяжелое время, следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, Россия считает, что так сможет защитить то, что взяла в начале войны, и привести войну к концу. Это создаст дополнительные проблемы повсюду», — предположил президент Сербии.

Спустя три дня командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил об отводе военных из Херсона. Он объяснил решение стремлением сохранить жизни солдат. По мнению командующего, держать оборону «на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно». Суровикин предложил занять оборону по левому берегу Днепра, а освободившиеся подразделения перебросить на наступление в других направлениях.

Незадолго до этого местные власти завершили организованную эвакуацию жителей с правого берега Днепра.