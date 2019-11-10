Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
«Как прямо говорят некоторые люди, «Северный поток-2» — это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами. Это очень разочаровывающе, когда у такого проекта есть такая [сильная] поддержка ключевых стран ЕС», — заявил он.
Моравецкий также не согласился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который ранее заявил о «смерти мозга» НАТО и необходимости для ЕС перестать рассчитывать на США. По мнению польского премьер-министра, НАТО — «главный альянс в мире», а благодаря поддержке Соединенных Штатов Европа в том числе спаслась от режима фашистской Германии.
«Мы очень приветствуем сотрудничество с мирной и демократической Россией, но Россия не мирная и агрессивная в окружении своих границ», — заключил Моравецкий.