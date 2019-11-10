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Политика ,  
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Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
По мнению премьера страны Матеуша Моравецкого, через газопровод ЕС фактически финансирует российское оружие. Он предупредил Европу о «горячем дыхании российского медведя на шее»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».

«Как прямо говорят некоторые люди, «Северный поток-2» — это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами. Это очень разочаровывающе, когда у такого проекта есть такая [сильная] поддержка ключевых стран ЕС», — заявил он.

Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Моравецкий также не согласился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который ранее заявил о «смерти мозга» НАТО и необходимости для ЕС перестать рассчитывать на США. По мнению польского премьер-министра, НАТО — «главный альянс в мире», а благодаря поддержке Соединенных Штатов Европа в том числе спаслась от режима фашистской Германии.

«Мы очень приветствуем сотрудничество с мирной и демократической Россией, но Россия не мирная и агрессивная в окружении своих границ», — заключил Моравецкий.

Бизнес
В Польше из-за «Северного потока-2» назначили самый большой штраф

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м в год и стоимостью около €9,5 млрд, как предполагается, пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию в обход украинской ГТС. Кроме «Газпрома» в этот проект инвестировали пять крупнейших компаний из Австрии, Германии, Нидерландов и Франции: OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie.

В ноябре антимонопольное ведомство Польши, которое с 2018 года ведет расследование в отношении инвесторов газопровода, назначило французской Engie «самый большой штраф» в истории — €40,3 млн «за упорный и необоснованный отказ» предоставить запрошенные документы относительно участия компании в проекте строительства «Северного потока-2».

Автор: Артём Губенко
Теги: Польша, «Северный поток — 2», оружие
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