Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

По мнению премьера страны Матеуша Моравецкого, через газопровод ЕС фактически финансирует российское оружие. Он предупредил Европу о «горячем дыхании российского медведя на шее»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».

«Как прямо говорят некоторые люди, «Северный поток-2» — это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами. Это очень разочаровывающе, когда у такого проекта есть такая [сильная] поддержка ключевых стран ЕС», — заявил он.

Моравецкий также не согласился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который ранее заявил о «смерти мозга» НАТО и необходимости для ЕС перестать рассчитывать на США. По мнению польского премьер-министра, НАТО — «главный альянс в мире», а благодаря поддержке Соединенных Штатов Европа в том числе спаслась от режима фашистской Германии.

«Мы очень приветствуем сотрудничество с мирной и демократической Россией, но Россия не мирная и агрессивная в окружении своих границ», — заключил Моравецкий.