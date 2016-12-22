Генпрокуратура попросила Чехию выдать экс-главу правления «Интеркоммерца»

Генеральная прокуратура (ГП) России запросила у властей Чехии выдачи председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, который ранее был объявлен в международный розыск за хищения, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГП.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации 20 февраля 2018 года в Министерство юстиции Чешской Республики направила запрос о выдаче Бугаевского в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности», — сообщили в ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что объявленный в розыск с целью ареста и выдачи Бугаевский обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России.

Александра Бугаевского объявили в розыск по обвинению в мошенничестве в ноябре 2016 года. Тогда было неизвестно, где именно скрывается бывший глава «Интеркоммерца». По версии СК, с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей «Интеркоммерцу», в сумме более €45 млн (более 3,9 млрд руб.).

Центральный банк России отозвал лицензию у «Интеркоммерца» в феврале 2016 года. На тот момент банк занимал 67-е место в банковской системе России. В апреле того же года решением Арбитражного суда города Москвы банк был признан банкротом.