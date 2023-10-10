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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прозвучал взрыв

В Одессе прогремел взрыв
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Военная операция на Украине
В городе работает ПВО, в области объявлена воздушная тревога. Власти призвали жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов находиться в укрытии

В Одессе произошел взрыв, передают Суспільне, ЮНИАН и ТСН. Там работает ПВО.

Поздно вечером в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Глава областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов находиться в укрытии до отбоя тревоги.

В прошлый раз взрывы в Одесской области раздавались в ночь на 7 октября. Глава областной администрации сообщал о попаданиях в Одесском районе, в том числе в припортовую инфраструктуру.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Елена Чернышова
Одесса взрыв Военная операция на Украине
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