В Одессе прозвучал взрыв
В Одессе произошел взрыв, передают Суспільне, ЮНИАН и ТСН. Там работает ПВО.
Поздно вечером в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Глава областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов находиться в укрытии до отбоя тревоги.
В прошлый раз взрывы в Одесской области раздавались в ночь на 7 октября. Глава областной администрации сообщал о попаданиях в Одесском районе, в том числе в припортовую инфраструктуру.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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