В Одессе прозвучал взрыв

В городе работает ПВО, в области объявлена воздушная тревога. Власти призвали жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов находиться в укрытии

В Одессе произошел взрыв, передают Суспільне, ЮНИАН и ТСН. Там работает ПВО.

Поздно вечером в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Глава областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов находиться в укрытии до отбоя тревоги.

В прошлый раз взрывы в Одесской области раздавались в ночь на 7 октября. Глава областной администрации сообщал о попаданиях в Одесском районе, в том числе в припортовую инфраструктуру.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.