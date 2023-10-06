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Военная операция на Украине ,  
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В Черкасской области прогремели взрывы

В Черкасской области после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы
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Военная операция на Украине

В Черкасской области Украины прогремели взрывы, сообщают издания Суспільне и ТСН.

Перед этим сирены воздушной тревоги прозвучали в Черкасской, а также в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях страны, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Издание «Страна.ua» писало о взрывах в Киеве. При этом администрация города о взрывах не сообщала, воздушную тревогу в городе не объявляли.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Украина взрывы Воздушная тревога
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