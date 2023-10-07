 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти сообщили о ночных ударах в Одесской и Полтавской областях

Украинские власти сообщили о ночных ударах в Одесской и Полтавской областях
Сюжет
Военная операция на Украине
По данным украинских СМИ, взрывы были слышны в Одесской и Полтавской областях, в частности, в Миргородском районе

Ночью 7 октября в Одесской и Полтавской областях Украины были слышны взрывы, передавали «Суспiльне» и «Зеркало недели».

По данным главы одесской областной администрации Олега Кипера, были зафиксированы попадания в Одесском районе, в том числе в припортовую инфраструктуру.

Глава полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что взрыв был слышен в Миргородском районе, информации о попаданиях он не привел.

Воздушная тревога в Одесской области звучала примерно с 2:00 до 2:20, в Полтавской — с 23:40 до 0:10. Также в зоне тревоги в течение ночи были Харьковская, Сумская, Черниговская и другие области.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил накануне, 6 октября, что «российские военные не наносят удары по гражданским целям» на Украине. «Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих, представителей военного руководства», — подчеркнул он.

Российское военное ведомство в сводке за неделю с 29 сентября по 6 октября сообщило о нанесении «14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины». Были поражены склады боеприпасов и вооружения, цеха военных предприятий, пункты размещения украинских военнослужащих.

Читайте на РБК Pro
Как стартап выручил ₽2 млрд на блогерах в эпоху запрета Instagram
Модель GROW: как руководителю стать коучем для своих сотрудников
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Как продавать на «Авито»: подробный гайд для опытных и начинающих

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Одесская область Полтавская область Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Одесской области прогремели взрывы
Политика
Кремль на вопрос об обстреле Грозы опроверг удары по гражданским целям
Политика
Минобороны сообщило о поражении цеха сборки ударных беспилотников ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
В Израиле сообщили о ракетном обстреле со стороны сектора Газа Политика, 07:48
Politico сообщило о решении Словакии приостановить военную помощь Украине Политика, 07:41
В тюрьме Эквадора убили подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Политика, 07:16
Кто в мире производит больше всего сырья. Инфографика Экономика, 07:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Власти сообщили о ночных ударах в Одесской и Полтавской областях Политика, 06:58
Три ребенка погибли при пожаре в доме в Арзамасе Нижегородской области Общество, 06:46
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Минцифры разработало правила предъявления «цифрового паспорта» Технологии и медиа, 06:21
Минобороны сообщило о срыве семи атак ВСУ на краснолиманском направлении Политика, 06:06
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане Политика, 05:40
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике Политика, 05:10
Reuters узнал о первом пакете помощи США Украине при временном бюджете Политика, 04:56
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51