Украинские власти сообщили о ночных ударах в Одесской и Полтавской областях

Власти сообщили о ночных ударах в Одесской и Полтавской областях

По данным украинских СМИ, взрывы были слышны в Одесской и Полтавской областях, в частности, в Миргородском районе

Ночью 7 октября в Одесской и Полтавской областях Украины были слышны взрывы, передавали «Суспiльне» и «Зеркало недели».

По данным главы одесской областной администрации Олега Кипера, были зафиксированы попадания в Одесском районе, в том числе в припортовую инфраструктуру.

Глава полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что взрыв был слышен в Миргородском районе, информации о попаданиях он не привел.

Воздушная тревога в Одесской области звучала примерно с 2:00 до 2:20, в Полтавской — с 23:40 до 0:10. Также в зоне тревоги в течение ночи были Харьковская, Сумская, Черниговская и другие области.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил накануне, 6 октября, что «российские военные не наносят удары по гражданским целям» на Украине. «Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих, представителей военного руководства», — подчеркнул он.

Российское военное ведомство в сводке за неделю с 29 сентября по 6 октября сообщило о нанесении «14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины». Были поражены склады боеприпасов и вооружения, цеха военных предприятий, пункты размещения украинских военнослужащих.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.