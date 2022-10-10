Международный Красный Крест приостановил работу на Украине
Международный Комитет Красного Креста приостановил работу на Украине после ракетных ударов по украинским городам, сообщает Reuters.
«Из соображений безопасности наши команды сегодня приостановили работу», — ответил представитель организации на запрос агентства.
О приостановке оказания помощи сообщил также Норвежский совет по делам беженцев.
Международный Красный Крест работает на Украине
с 2014 года, а с 24 февраля, после начала военных действий, организация расширила деятельность. Около 700 сотрудников помогают в 10 пунктах по всей Украине, в частности, доставляют предметы первой необходимости перемещенным гражданам, снабжают медицинские учреждения лекарствами и расходными материалами, восстанавливают водоснабжение.
Утром 10 октября в украинских городах произошли взрывы, в том числе в Киеве, Харьковской, Львовской, Житомирской и Днепропетровской областях. В результате были повреждены объекты критической инфраструктуры. В некоторых городах возникли перебои с электро- и водоснабжением, а также связью, перестал работать транспорт.
Минобороны России отчиталось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины» и достижении цели. Удар по украинским объектам был нанесен после подрыва грузовика на Крымском мосту.
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