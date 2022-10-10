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Международный Красный Крест приостановил работу на Украине

Красный Крест приостановил работу на Украине из-за соображений безопасности
Работа Международного Комитета Красного Креста приостановлена после ракетных ударов по украинским городам из соображений безопасности. Организзация работала на Украине с 2014 года

Международный Комитет Красного Креста приостановил работу на Украине после ракетных ударов по украинским городам, сообщает Reuters.

«Из соображений безопасности наши команды сегодня приостановили работу», — ответил представитель организации на запрос агентства.

О приостановке оказания помощи сообщил также Норвежский совет по делам беженцев.

Международный Красный Крест работает на Украине
с 2014 года, а с 24 февраля, после начала военных действий, организация расширила деятельность. Около 700 сотрудников помогают в 10 пунктах по всей Украине, в частности, доставляют предметы первой необходимости перемещенным гражданам, снабжают медицинские учреждения лекарствами и расходными материалами, восстанавливают водоснабжение.

Утром 10 октября в украинских городах произошли взрывы, в том числе в Киеве, Харьковской, Львовской, Житомирской и Днепропетровской областях. В результате были повреждены объекты критической инфраструктуры. В некоторых городах возникли перебои с электро- и водоснабжением, а также связью, перестал работать транспорт.

Минобороны России отчиталось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины» и достижении цели. Удар по украинским объектам был нанесен после подрыва грузовика на Крымском мосту.

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