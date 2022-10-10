Кличко сообщил о взрывах в центре Киева

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Глава Ростуризма назвала число бесплатно продливших проживание в Крыму Бизнес, 09:44
Взрывы в городах Украины. Онлайн Политика, 09:42
Олимпиец Майкл Фелпс: «Мое тело — Ferrari, которой нужно хорошее топливо» Pro, 09:39
Цена газа в Европе впервые с июня упала ниже $1500 за тыс. кубометров Инвестиции, 09:38
Как устроено углеродное регулирование в Азии и на Ближнем Востоке РБК и Сбер, 09:26
Зыбучие пески: как бизнесу строить планы в условиях неопределенности Pro, 09:18
Российская теннисистка побила личный рекорд в рейтинге WTA Спорт, 09:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Володин назвал предательством отъезд россиян из страны Политика, 09:06
Кличко сообщил о взрывах в центре Киева Политика, 08:44
Президент Тайваня исключила войну с Китаем Политика, 08:41
Как понять, что к этому начальнику нельзя идти работать — Fast Company Pro, 08:39
Запорожские власти заявили об информационной подготовке наступления ВСУ Политика, 08:37
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 08:36
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 08:09
Военная операция на Украине ,  
0 

Кличко сообщил о взрывах в центре Киева

Несколько взрывов произошли в центре города, госслужба по ЧС сообщила о «попаданиях по Киеву», пострадавших и погибших. Геращенко сообщил о взрыве на Владимирской улице
Фото: Maati Maasikas / Twitter
Фото: Maati Maasikas / Twitter

В центре Киева произошло несколько взрывов, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места», — рассказал он. Детали Кличко пообещал сообщить позднее.

«Украинская правда» со ссылкой на корреспондентов передает, что произошли как минимум два взрыва. УНИАН сообщило о работе ПВО в городе.

Пресс-секретарь госслужбы по ЧС Светлана Водолага сообщила «Суспільне», что по Киеву было «несколько попаданий в разных местах», есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщил в телегам-канале советник главы МВД Антон Геращенко, в районе памятника Михаилу Грушевскому на улице Владимирской в центре столицы упала ракета, загорелись автомобили местных жителей. Дальше по улице — здание Службы безопасности Украины.

Мэрия Киева сообщила, что движение по красной ветке метро остановлено, все станции метро работают как укрытия. 

Читайте на РБК Pro
Почему криптовалюты подходят только для долгосрочных инвестиций
Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья
В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов
Почему зеленая экономика ставит США и ЕС в зависимость от Китая

8 октября на Крымском мосту, который соединяет Керченский полуостров с Таманским, взорвался грузовик, после этого загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. В результате взрыва частично обрушились два пролета автомобильной части моста, при этом арка над судоходной частью не пострадала. СК сообщил, что погибли три человека, они находились в автомобиле рядом с подорвавшимся грузовиком.

Следователи завели дело по статье о теракте. Президент Владимир Путин провел встречу с главой СК Александром Бастрыкиным, на которой заявил, что исполнителями и заказчиками взрыва на мосту являются украинские спецслужбы. 

«Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации, — заявил Путин. — Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины».

Движение составов по железнодорожной части восстановили, также запущено паромное сообщение. Для легковых автомобилей также разрешен проезд по мосту.

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Киев Украина взрыв Виталий Кличко
Материалы по теме
Какие последствия для полуострова будет иметь взрыв на Крымском мосту
Общество
МИД заявил о «террористической сущности» Киева после взрыва в Крыму
Политика
Взрывы в городах Украины. Онлайн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter