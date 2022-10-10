Кличко сообщил о взрывах в центре Киева

Несколько взрывов произошли в центре города, госслужба по ЧС сообщила о «попаданиях по Киеву», пострадавших и погибших. Геращенко сообщил о взрыве на Владимирской улице

Фото: Maati Maasikas / Twitter

В центре Киева произошло несколько взрывов, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места», — рассказал он. Детали Кличко пообещал сообщить позднее.

«Украинская правда» со ссылкой на корреспондентов передает, что произошли как минимум два взрыва. УНИАН сообщило о работе ПВО в городе.

Пресс-секретарь госслужбы по ЧС Светлана Водолага сообщила «Суспільне», что по Киеву было «несколько попаданий в разных местах», есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщил в телегам-канале советник главы МВД Антон Геращенко, в районе памятника Михаилу Грушевскому на улице Владимирской в центре столицы упала ракета, загорелись автомобили местных жителей. Дальше по улице — здание Службы безопасности Украины.

Мэрия Киева сообщила, что движение по красной ветке метро остановлено, все станции метро работают как укрытия.

8 октября на Крымском мосту, который соединяет Керченский полуостров с Таманским, взорвался грузовик, после этого загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. В результате взрыва частично обрушились два пролета автомобильной части моста, при этом арка над судоходной частью не пострадала. СК сообщил, что погибли три человека, они находились в автомобиле рядом с подорвавшимся грузовиком.

Следователи завели дело по статье о теракте. Президент Владимир Путин провел встречу с главой СК Александром Бастрыкиным, на которой заявил, что исполнителями и заказчиками взрыва на мосту являются украинские спецслужбы.

«Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации, — заявил Путин. — Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины».

Движение составов по железнодорожной части восстановили, также запущено паромное сообщение. Для легковых автомобилей также разрешен проезд по мосту.