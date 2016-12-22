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Греция предложила Вашингтону создать у себя новые военные базы
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Греция предложила Вашингтону создать у себя новые военные базы
Политика, 20:51
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Греция предложила Вашингтону создать у себя новые военные базы
Министр обороны Греции Панос Камменос призвал США нарастить свое военное присутствие в его стране. Вашингтон хочет укреплять сотрудничество с Афинами на фоне похолодания их отношений с Москвой, утверждает The New York Times
Панос Камменос (Фото: Dimitrios Karvountzis / Zuma / ТАСС)

Греция заинтересована в размещении США новых военных объектов на ее территории. Об этом, как сообщила в среду газета Kathimerini, заявил министр обороны Панос Камменос во время встречи в Пентагоне с американским коллегой Джеймсом Мэттисом. «Для Греции очень важно, чтобы Соединенные Штаты размещали свои военные объекты в Греции на более постоянной основе», — сказал он (цитаты по Kathimerini). США могли бы развернуть свою инфраструктуру не только в порту Суда, но и вблизи городов Лариса, Волос и Александруполис, предложил Камменос. Греческий министр назвал Вашингтон «единственным стратегическим партнером и союзником».

Суда — единственный порт в регионе, который может принимать авианосцы. В мае туда заходил авианосец USS Harry S. Truman. База находится на пределе эксплуатационных возможностей, отмечали ранее источники The Wall Street Journal. США уже расширяют использование базы ВВС в Ларисе, весной там были размещены разведывательные БПЛА MQ-9 Reaper, которые не оснащены вооружением.

В ответ Мэттис поблагодарил Камменоса за то, что Греция позволяет США пользоваться базой в Суде на острове Крит. Он также похвалил Афины за усилия по соблюдению требований НАТО, обязывавших участников тратить более 2% на оборону. Мэттис также выразил благодарность Афинам за их «недавние действия в рамках борьбы с враждебными действиями России в регионе», отмечается в заявлении Пентагона по итогам переговоров.

WSJ узнала об интересе Пентагона к размещению новых военных баз в Греции
Политика

В июле Греция выдворила из страны двух российских дипломатов и запретила въезд еще двум российским гражданам, писала Kathimerini. Афины обвинили россиян в подкупе чиновников и попытках оказать поддержку противникам референдума о смене названия Македонии. 13 июля в интервью BuzzFeed News премьер-министр Македонии Зоран Заев рассказал, что его правительство получило многочисленные отчеты о том, что «греческий бизнесмен», «симпатизирующий России», платил македонцам от $13 тыс. до $21 тыс., чтобы те организовали «акты насилия» перед референдумом. Имя бизнесмена Заев не привел. В финансировании протестных акций Македония, в частности, подозревала бизнесмена Ивана Саввиди, следует из документов следствия, опубликованных Центром по исследованию коррупции и организованной преступности. Саввиди и российские власти обвинения отрицают.

В среду, 10 октября, газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на собственные источники, что информацию о приписываемых России враждебных действиях греческому руководству передали США. По информации издания, американские дипломаты выражали беспокойство относительно действий России еще в июне 2018 года после высказываний посла России в Евросоюзе Владимира Чижова. Тогда российский дипломат пригрозил, что решение Македонии вступить в НАТО станет ошибкой и будет иметь «последствия».

Также в июне, по информации NYT, американским чиновникам удалось получить доступ к коммуникациям и финансовым транзакциям Саввиди. Эти данные подтверждали, что бизнесмен платил футбольным фанатам и другим протестующим, согласившимся на участие в протестах против референдума о смене названия Македонии. Смена названия страны позволила бы ей вступить в ЕС и НАТО. При этом свои действия Саввиди осуществлял в качестве «посредника» России, чтобы воспрепятствовать интеграции Македонии в Североатлантический альянс, утверждает NYT. ​

В июле собранные доказательства были переданы премьер-министру Греции Алексису Ципрасу послом США в Греции Джеффри Пайеттом, передает NYT. После ознакомления с ними Ципрас выслал из страны российских дипломатов — решение, которое, как уточняет газета, «привело американских дипломатов и шпионов в восторг». «Чиновники американских силовых и военных ведомств добиваются ослабления связей Афин и Москвы», — констатирует NYT.

О желании укрепить сотрудничество с Грецией американские политики регулярно заявляют в течение последних месяцев. «Мы рассматриваем Грецию как остров стабильности на Западных Балканах», — отмечал в июне помощник главы госдепартамента по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл. «Местоположение Греции и возможности, которые оно открывает, очень существенны», — отмечал председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд в ходе визита в Грецию в сентябре. Данфорд, в частности, обратил внимание на близость Греции к важным театрам операций Запада — Ливии и Сирии. Во время того визита он также говорил об интересе США к созданию постоянных военных баз в стране.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Греция , Армия США , российское вмешательство , высылка дипломатов , Иван Саввиди
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