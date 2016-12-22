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Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в двойных стандартах в отношении России
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Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в двойных стандартах в отношении России
Политика, 08:28
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Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в двойных стандартах в отношении России
Петер Сийярто раскритиковал страны Западной Европы, которые с одной стороны ругают некоторых членов Евросоюза за контакты с Москвой, а с другой — активно ведут с ней бизнес
Петер Сийярто (Фото: Wiktor Dabkowski / Zuma / ТАСС)

В интервью газете Der Standard глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что его злит тот факт, что его страну изображают как государство, которое пытается угодить России. По его словам, сами западноевропейцы прекрасно ведут бизнес с Москвой, прикрывая свои действия «поверхностными ссорами».

«Тут вопрос, у кого еще тесные отношения с Россией. Мой прекрасный друг Себастьян (канцлер Австрии Себастьян Курц. — РБК) уже четыре раза встретился с Владимиром Путиным, президент Франции Эммануэль Макрон 12 раз разговаривал с ним по телефону и был одним из главных гостей на экономическом форуме в Санкт-Петербурге», — напомнил венгерский министр.

«На этой неделе я ездил на переговоры по энергетике в Москве и обнаружил за столом глав четырех крупнейших энергетических компаний Запада. Это у Западной Европы тесные отношения с Россией, а не у нас», — добавил Сийярто.

Венгерский министр при этом подчеркнул, что поддерживает позицию ЕС о непризнании вхождения Крыма в состав России, однако при этом подчеркнул, что не понимает в ряде вопросов позицию Украины. По его словам, в этой стране проживают 150 тыс.​ этнических венгров, чьи права нарушаются.

«Мы всегда поддерживали Украину. Но странно, что они хотят вступить в ЕС и выступают против двойного гражданства с Венгрией. Они хотят вступить в НАТО и направляют войска на границу со страной, которая входит в альянс. Это все бессмысленно», — подчеркнул Сийярто.

Венгрия в ответ на действия Киева вышлет украинского консула
Политика

Ранее МИД Украины объявил персоной нон грата консула Венгрии в закарпатском городе Берегово. Поводом стало появившееся в Сети видео, в котором дипломат раздает гражданам Украины паспорта своей страны и при этом обучает их, как не сообщить об этом властям.

В Будапеште в качестве ответной меры выслали из страны украинского консула. Там это назвали пропорциональным ответом.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Венгрия
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