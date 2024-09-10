WP: Киев решил лоббировать свои интересы в США через евангелистов

Киев решил лоббировать свои интересы в США через евангелистов

Украинские власти пытаются заручиться поддержкой республиканцев через евангелистов на случай избрания Трампа президентом США, пишет WP. К группе этих религиозных течений относится почти половина сторонников экс-президента

Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Украинские власти из-за возможного переизбрания на пост президента США кандидата от республиканцев Дональда Трампа решили заручиться поддержкой партии через американских евангелистов — популярное в США религиозное течение. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на нескольких чиновников.

Евангелисты имеют большое влияние на Республиканскую партию, и Киев стремится укрепить связи с ними, чтобы гарантировать предоставление военной помощи со стороны США на случай победы Трампа, пишет издание.

«Это можно назвать синергией — они отстаивают то, что для них важно, и что также важно для нас», — сказал газете украинский чиновник.

В древности евангелистами называли проповедников христианства, которые делились учением Иисуса Христа, или миссионеров, которые несли знание о Евангелие в массы. Также так называют апостолов Матфея, Марка, Луку и Иоанна -, авторов четырех канонических Евангелий. Евангельские христиане, они же евангелисты — это приверженцы некоторых протестантских течений, в которых Евангелие, как и Библия, рассматривается как основной источник вероучения.

Украинский евангелист и общественник Павел Унгурян, в свою очередь, заявил, что его церковь играет важную роль за рубежом, «особенно в контексте, скажем, тихой дипломатии и неофициальной дипломатии».

По информации WP, в феврале Киевская школа экономики заключила контракт на $3,6 млн с вашингтонской лоббистской фирмой DCI Group. Ей поручили рассказывать об украинских евангелистах американской аудитории. «Среди консервативных республиканцев это является источником влияния», — сказал изданию американский евангелист Гари Маркс, руководящий этим проектом.

О том, что украинские протестантские течения, в том числе баптисты, лоббировали предоставление Киеву военной помощи со стороны США, весной также писала «Европейская правда». По ее информации, украинская делегация, куда входили приверженцы этого религиозного течения, убедила спикера палаты представителей Майка Джонсона (республиканец) одобрить пакет помощи Киеву на $60 млрд, на полгода застрявший в конгрессе. Джонсон является евангелистом, как и вице-президент Трампа Майк Пенс.

По оценке украинских чиновников, которую привела WP, в их стране проживает самое большое в Европе число евангелистов. В США экзит-полы на выборах 2016 и 2020 годов показали, что от 37 до 46% сторонников Трампа идентифицировали себя как «белые евангельские христиане». В 2020 году 76% белых евангелистов проголосовали за Трампа, пишет WP.

Трамп не раз угрожал приостановить оказание помощи Киеву. Россия осуждает поддержку Украины странами Запада, как военную, так и финансовую, российские власти считают, что она затягивает конфликт.