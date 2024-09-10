Моряки запустили «Калибры» и «Ониксы» на учениях «Океан-2024». Видео
В рамках стратегических учений «Океан-2024» моряки Тихоокеанского флота запустили противокорабельные ракеты «Оникс» и «Уран» с береговых комплексов «Бастион» и «Бал», сообщило Минобороны. Моряки Северного флота, в свою очередь, запустили крылатую ракету «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко».
Учения «Океан-2024» начались 10 сентября, они продлятся шесть дней. Маневры проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них задействованы свыше 400 кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов. Президент России Владимир Путин назвал их самыми масштабными за последние 30 лет.
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