Путин объявил о самых масштабных за 30 лет военно-морских учениях «Океан-2024»

Путин объявил о начале самых масштабных за 30 лет военно-морских учений

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в старте активной фазы стратегических командно-штабных учений «Океан-2024», сообщил Кремль. Президент назвал их самыми масштабными за последние три десятилетия, в маневрах в качестве наблюдателей участвуют 15 стран.

Путин отметил, что американские вооруженные силы отрабатывают переброску и развертывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе перспективных ракетных систем, провоцируют гонку вооружений. В связи с этим Россия должна быть готова к любому развитию ситуации и «отражению военной агрессии в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне», отметил Путин. Он пожелал участникам учений успешного решения поставленных задач.