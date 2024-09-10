Власти ограничили проезд через промзону Курской АЭС

На фоне боев на юге Курской области в районе атомной электростанции продолжили усиливать меры безопасности. Проезд транзитного транспорта ограничен

Курская АЭС (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Оперативный штаб принял решение ограничить проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Он указал, что маршрут объезда будет проходить через поселок Иванино, расположенный к западу от Курчатова. Для информирования водителей власти пообещали установить специальные таблички и указатели.

6 сентября уже был запрещен транзитный проезд через КПП АЭС, однако ограничение действовало 4 часа в день — с 6:30 до 8:30 и с 15:30 до 17:30. Запрет не касался пассажирского и служебного транспорта.

C 3 сентября проехать в Курчатов и Курчатовский район можно при наличии пропуска, который выдают местным жителям и работникам предприятий. Однако при этом можно получить и временный пропуск при наличии оснований для въезда в Курчатов (например, близким родственникам). Власти обещали, что на установленных блокпостах в дневные часы работают члены администрации, которые имеют право выписывать разрешения.

Как утверждал глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, который последний месяц находится в приграничных районах, по полученной информации, ВСУ в ходе вторжения в Курскую рассчитывали уже 11 августа выйти к Курчатовской АЭС, однако этот план им выполнить не удалось.