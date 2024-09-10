В Курской области выплатят до ₽150 тыс. пострадавшим от атаки ВСУ
В связи с введением в Курской области режима чрезвычайной ситуации пострадавшие, попавшие в зону его действия, могут подать заявление и получить помощь, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
«При утрате имущества первой необходимости [куряне] имеют право подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 тыс. или 150 тыс. руб. на каждого человека в зависимости от степени утраты», — рассказал Смирнов. По его словам, в первую очередь это касается девяти муниципальных образований, из которых «временно отселили жителей».
Губернатор добавил, что в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Минобороны определены границы территорий, где «проведение работы оценочных комиссий на данный момент невозможно». В этих районах принята упрощенная процедура получения финансовой помощи в размере 150 тыс. руб. «Решение примут на основании заключения комиссии, состоящей из представителей муниципалитетов, МЧС и УМВД», — уточнил Смирнов.
Подать заявление на получение выплаты можно через портал госуслуг или в ближайшем МФЦ.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе были объявлены режимы ЧС федерального значения и контртеррористической операции. Из приграничных районов организовали вывоз жителей. К 22 августа оттуда выехали 133 тыс. человек. 12 августа Смирнов сообщил, что под контролем Украины оказались 28 населенных пунктов, где остались примерно 2 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин назвал «священным долгом» военных выдавить украинскую армию из Курской области.
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