В Курской области выплатят до ₽150 тыс. пострадавшим от атаки ВСУ

Куряне смогут получить финансовую помощь после подачи заявления в МФЦ или через «Госуслуги». Бои в регионе продолжаются с 6 августа

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В связи с введением в Курской области режима чрезвычайной ситуации пострадавшие, попавшие в зону его действия, могут подать заявление и получить помощь, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«При утрате имущества первой необходимости [куряне] имеют право подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 тыс. или 150 тыс. руб. на каждого человека в зависимости от степени утраты», — рассказал Смирнов. По его словам, в первую очередь это касается девяти муниципальных образований, из которых «временно отселили жителей».

Губернатор добавил, что в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Минобороны определены границы территорий, где «проведение работы оценочных комиссий на данный момент невозможно». В этих районах принята упрощенная процедура получения финансовой помощи в размере 150 тыс. руб. «Решение примут на основании заключения комиссии, состоящей из представителей муниципалитетов, МЧС и УМВД», — уточнил Смирнов.

Подать заявление на получение выплаты можно через портал госуслуг или в ближайшем МФЦ.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе были объявлены режимы ЧС федерального значения и контртеррористической операции. Из приграничных районов организовали вывоз жителей. К 22 августа оттуда выехали 133 тыс. человек. 12 августа Смирнов сообщил, что под контролем Украины оказались 28 населенных пунктов, где остались примерно 2 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал «священным долгом» военных выдавить украинскую армию из Курской области.