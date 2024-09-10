В ночь на 10 сентября Подмосковье подверглось массированной атаке украинских дронов: по данным Минобороны, были сбиты 20 беспилотников. Обломки одного из них упали на территории аэропорта Жуковский, никто не пострадал

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Обломки сбитого беспилотника упали на территории аэропорта Жуковский в ходе отражения утренней атаки, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«В момент указанных событий аэропорт был закрыт на прием и вылет рейсов (действие ограничений на использование воздушного пространства, введенных в Московской области в 1:45), обслуживание пассажиров на перроне аэропорта не осуществлялось. Жертв и пострадавших нет. Разрушений перронного покрытия не зафиксировано», — сообщили в аэропорту.

Международный аэропорт Жуковский находится на территории района Наркомвод города Жуковского, входит в Московский авиационный узел. Способен принимать любые типы воздушных судов без ограничения взлетной массы.

В ночь на 10 сентября украинские дроны атаковали девять российских регионов. По данным Минобороны, всего было сбито 144 беспилотника, в том числе 20 в Подмосковье.

Ограничения на посадку и вылет вводились в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, на запасные аэродромы ушли 48 рейсов.

В Раменском в результате атаки беспилотников погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. Кроме того, в Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11–12-го этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.