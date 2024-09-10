СК завел дело о теракте после атаки дронов на Россию
Уголовное дело о теракте, повлекшем смерть человека, возбудил Следственный комитет из-за атаки украинских дронов по российским регионам, которая произошла в ночь на 10 сентября.
Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт). Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Его ведет Главное следственное управление СК.
«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к его совершению», — подчеркнули в ведомстве.
Минобороны отчитывалось, что в ночь на 10 сентября силы ПВО сбили 144 беспилотника над девятью российскими регионами. Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о повреждении двух домов в Раменском после атаки дронов. В результате погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
Очевидцы рассказали РБК, что взрывы прогремели в районе 4 часов утра, дроны шли на низкой высоте. «Отошла от окон и сидела в коридоре. Беспилотники пролетели над моим домом. А вот сирены не слышала. Гул в небе, как от самолетов», — рассказала РБК очевидица Наталья.
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