 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву ,  
0 

СК завел дело о теракте после атаки дронов на Россию

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
В ночь на 10 сентября произошла массированная атака дронов на Московскую область, в Раменском пострадали два жилых дома, одна женщина погибла. Бастрыкин поручил установить всех причастных к атаке
Последствие атаки ВСУ в Раменском
Последствие атаки ВСУ в Раменском (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Уголовное дело о теракте, повлекшем смерть человека, возбудил Следственный комитет из-за атаки украинских дронов по российским регионам, которая произошла в ночь на 10 сентября.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт). Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Его ведет Главное следственное управление СК.

«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к его совершению», — подчеркнули в ведомстве.

Губернатор пообещал пострадавшим в Раменском бесплатный ремонт квартир
Политика

Минобороны отчитывалось, что в ночь на 10 сентября силы ПВО сбили 144 беспилотника над девятью российскими регионами. Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о повреждении двух домов в Раменском после атаки дронов. В результате погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

Очевидцы рассказали РБК, что взрывы прогремели в районе 4 часов утра, дроны шли на низкой высоте. «Отошла от окон и сидела в коридоре. Беспилотники пролетели над моим домом. А вот сирены не слышала. Гул в небе, как от самолетов», — рассказала РБК очевидица Наталья.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине

В Китае выявили ортонайровирус

Режим ЧС вводится в Новосибирской области

La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине

В России появится обязательная примирительная процедура при разводе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель

Результаты губернаторских выборов. Инфографика
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Подмосковье Следственный комитет беспилотники теракт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 99,91 (+0,19) Инвестиции, 10:49 Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 90,39 (+0,56) Инвестиции, 10:49
Geely официально раскрыла название нового кроссовера для РоссииАвто, 10:48
Маск предсказал конец «настоящих выборов» в США в случае проигрыша ТрампаПолитика, 10:42
Что мешает рынку хранения энергии вырасти до $3 млрд — The EconomistPro, 10:37
Лидер сборной Нидерландов перешел в бразильский клубСпорт, 10:30
«Дом.РФ» отметил резкую активизацию выхода на рынок нового жильяНедвижимость, 10:29
Генпрокурор поручил проконтролировать помощь пострадавшим от атак дроновПолитика, 10:27
Арктическая ипотека: как новая программа изменит жизнь в ЗаполярьеНедвижимость, 10:21
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Очевидцы рассказали об атаке дронов на жилые дома в РаменскомПолитика, 10:20
Мантуров анонсировал гибридные пикапы от «Соллерса»Бизнес, 10:19
Шунин назвал клубы РПЛ, с которыми вел переговоры после ухода из «Динамо»Спорт, 10:17
СК завел дело о теракте после атаки дронов на Россию⁠Политика, 10:11
Прогноз ключевой ставки, перспективные инвестиции и стратегииРБК Events, 10:11
Губернатор пообещал пострадавшим в Раменском бесплатный ремонт квартирПолитика, 10:07
Как выглядят многоэтажки в Раменском после атаки беспилотниковПолитика, 10:03