СК завел дело о теракте после атаки дронов на Россию

В ночь на 10 сентября произошла массированная атака дронов на Московскую область, в Раменском пострадали два жилых дома, одна женщина погибла. Бастрыкин поручил установить всех причастных к атаке

Последствие атаки ВСУ в Раменском (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Уголовное дело о теракте, повлекшем смерть человека, возбудил Следственный комитет из-за атаки украинских дронов по российским регионам, которая произошла в ночь на 10 сентября.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт). Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Его ведет Главное следственное управление СК.

«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к его совершению», — подчеркнули в ведомстве.

Минобороны отчитывалось, что в ночь на 10 сентября силы ПВО сбили 144 беспилотника над девятью российскими регионами. Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о повреждении двух домов в Раменском после атаки дронов. В результате погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

Очевидцы рассказали РБК, что взрывы прогремели в районе 4 часов утра, дроны шли на низкой высоте. «Отошла от окон и сидела в коридоре. Беспилотники пролетели над моим домом. А вот сирены не слышала. Гул в небе, как от самолетов», — рассказала РБК очевидица Наталья.