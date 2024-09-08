Путин примет участие в военных учениях
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в военных учениях российских вооруженных сил, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
В программе также анонсировали другие президентские мероприятия, в том числе совещание с постоянными членами Совета безопасности России и членами правительства, встречи по линии БРИКС.
В последний раз Путин посетил военные учения в сентябре 2022 года. Тогда он наблюдал за ходом основного этапа учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморье.
Тогда в рамках учений отрабатывались «различные варианты действий» межвидовых и коалиционных группировок войск. Всего на учениях были задействованы 50 тыс. военнослужащих.
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