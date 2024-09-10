Собянин рассказал о падении обломков дрона в частном домовладении
В Троицком административном округе обломки дрона упали на территории частного домовладения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По предварительным данным, никто не пострадал.
Он также заявил, что в Раменском городском округе уничтожено еще два дрона, направлявшихся в столицу. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточняется информация о повреждениях», — написал он в телеграм-канале.
До этого Собянин говорил, что ночью четыре беспилотника были сбиты в Подольском городском округе, три — в Раменском городском округе, два — в городском округе Домодедово и еще один — в Люберцах.
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