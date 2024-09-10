 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву ,  
0 

Собянин рассказал о падении обломков дрона в частном домовладении

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Количество дронов, сбитых на подлете к Москве, превысило десять. Большинство было уничтожено в Раменском городском округе

В Троицком административном округе обломки дрона упали на территории частного домовладения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По предварительным данным, никто не пострадал.

Он также заявил, что в Раменском городском округе уничтожено еще два дрона, направлявшихся в столицу. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточняется информация о повреждениях», — написал он в телеграм-канале.

Собянин заявил об уничтожении еще трех дронов в Домодедово и Раменском
Политика

До этого Собянин говорил, что ночью четыре беспилотника были сбиты в Подольском городском округе, три — в Раменском городском округе, два — в городском округе Домодедово и еще один — в Люберцах.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине

В Китае выявили ортонайровирус

Режим ЧС вводится в Новосибирской области

La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине

В России появится обязательная примирительная процедура при разводе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель

Результаты губернаторских выборов. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Сергей Собянин беспилотники
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Обломки дронов упали на территории объекта ТЭК в Тульской области
Политика
Губернатор сообщил о подавлении дронов в Липецкой области
Политика
Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА над Брянской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Bild рассказала о нехватке запчастей у ВСУ для немецких гаубицПолитика, 05:55
Ребенок погиб при ночной атаке дронов в РаменскомПолитика, 05:32
Лидер КНДР заявил о намерении привести ядерное оружие в боевую готовностьПолитика, 05:21
Пожар возник в доме в Раменском при отражении атаки дронаПолитика, 05:18
Собянин рассказал о падении обломков дрона в частном домовладенииПолитика, 04:45
Маск назвал потрясающим умершего актера, который озвучивал Дарта ВейдераОбщество, 04:31
В Латвии заявили о планах запретить россиянам покупать недвижимостьПолитика, 04:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны КНР анонсировало военно-морские учения с РоссиейПолитика, 04:05
«Аль-Акса» сообщил о 40 погибших при атаке Израиля на сектор ГазаПолитика, 04:04
Обломки дронов упали на территории объекта ТЭК в Тульской областиПолитика, 04:00
Собянин заявил об уничтожении еще трех дронов в Домодедово и РаменскомПолитика, 03:49
Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА над Брянской областьюПолитика, 03:34
На подлете к Москве сбили семь беспилотниковПолитика, 03:14
У арестованного за взятку московского военкома нашли дорогую недвижимостьОбщество, 02:58