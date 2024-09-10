Собянин рассказал о падении обломков дрона в частном домовладении

Количество дронов, сбитых на подлете к Москве, превысило десять. Большинство было уничтожено в Раменском городском округе

В Троицком административном округе обломки дрона упали на территории частного домовладения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По предварительным данным, никто не пострадал.

Он также заявил, что в Раменском городском округе уничтожено еще два дрона, направлявшихся в столицу. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточняется информация о повреждениях», — написал он в телеграм-канале.

До этого Собянин говорил, что ночью четыре беспилотника были сбиты в Подольском городском округе, три — в Раменском городском округе, два — в городском округе Домодедово и еще один — в Люберцах.