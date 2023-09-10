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Главред «НГ» назвал статью Гарбузова «нормой в современном обществе»

Ремчуков: статья Гарбузова в «Независимой газете» — норма в современном обществе
Ремчуков заявил, что он не редактирует действующих директоров академических институтов, поэтому статью о «неформальных империях» за авторством Гарбузова опубликовали без правок
Фото: Константин Ремчуков (Фото: Евгений Разумный / ТАСС / «Ведомости»)
Фото: Константин Ремчуков (Фото: Евгений Разумный / ТАСС / «Ведомости»)

Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков назвал полностью соответствующей критериям публикации статью бывшего директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова о «советской мифологии». Заявление Ремчукова опубликовано на сайте газеты.

«Пришедшая в «НГ» статья Гарбузова, директора ИСКРАН, член-корреспондента РАН, на 100% соответствовала критериям для публикации», — написал Ремчуков. Он отметил, что не редактирует действующих директоров академических институтов, поэтому в печать статья пошла в том же виде, что и поступила в редакцию.

Ремчуков добавил, что высказывает свою позицию, чтобы положить конец «спекуляциям и псевдоаналитике тех «пикейных жилетов», которые увидели здесь политические интриги, заговор, иностранную руку». Он подчеркнул, что «Независимая газета» — экспертное издание «с самого начала существования», и дискуссионные материалы вроде статьи Гарбузова являются «нормой в современном обществе».

Текст за авторством Гарбузова вышел 29 августа. В нем он рассуждает о глобальном американском доминировании в мире, «тотальной» российской пропаганде и неформальных империях, одной из которых, в частности, стали Соединенные Штаты. «США — ядерная супердержава, сохраняющая мировое лидерство в таких областях, как мировая экономика, финансы, военная сфера, инновации, прямые инвестиции и культура», — написал Гарбузов.

По его мнению, на волне антизападных настроений «в атмосфере псевдопатриотического безумства» в России создаются новые мифы, а вместе с ними формируется и «современное утопическое сознание». Россия в понимании ученого — «заложница собственного имперского комплекса», чем объясняется «ее нынешнее внешнеполитическое поведение и те проблемы, которые оно несет миру». По словам Гарбузова, современная Россия проживает «отложенный постимперский синдром».

Спустя несколько дней после публикации статьи Гарбузова уволили с поста директора Института США и Канады РАН, временно его место занял руководитель центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Сергей Кислицын.

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Сам Гарбузов заявил, что не собирается покидать Россию. Он отметил, что не знает, оставит ли новый директор ИСКРАНа его на работе, переведя на новую должность или нет.

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Мир Ландау
Константин Ремчуков Независимая газета Валерий Гарбузов
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