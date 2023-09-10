Главред «НГ» назвал статью Гарбузова «нормой в современном обществе»

Ремчуков заявил, что он не редактирует действующих директоров академических институтов, поэтому статью о «неформальных империях» за авторством Гарбузова опубликовали без правок

Фото: Константин Ремчуков (Фото: Евгений Разумный / ТАСС / «Ведомости»)

Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков назвал полностью соответствующей критериям публикации статью бывшего директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова о «советской мифологии». Заявление Ремчукова опубликовано на сайте газеты.

«Пришедшая в «НГ» статья Гарбузова, директора ИСКРАН, член-корреспондента РАН, на 100% соответствовала критериям для публикации», — написал Ремчуков. Он отметил, что не редактирует действующих директоров академических институтов, поэтому в печать статья пошла в том же виде, что и поступила в редакцию.

Ремчуков добавил, что высказывает свою позицию, чтобы положить конец «спекуляциям и псевдоаналитике тех «пикейных жилетов», которые увидели здесь политические интриги, заговор, иностранную руку». Он подчеркнул, что «Независимая газета» — экспертное издание «с самого начала существования», и дискуссионные материалы вроде статьи Гарбузова являются «нормой в современном обществе».

Текст за авторством Гарбузова вышел 29 августа. В нем он рассуждает о глобальном американском доминировании в мире, «тотальной» российской пропаганде и неформальных империях, одной из которых, в частности, стали Соединенные Штаты. «США — ядерная супердержава, сохраняющая мировое лидерство в таких областях, как мировая экономика, финансы, военная сфера, инновации, прямые инвестиции и культура», — написал Гарбузов.

По его мнению, на волне антизападных настроений «в атмосфере псевдопатриотического безумства» в России создаются новые мифы, а вместе с ними формируется и «современное утопическое сознание». Россия в понимании ученого — «заложница собственного имперского комплекса», чем объясняется «ее нынешнее внешнеполитическое поведение и те проблемы, которые оно несет миру». По словам Гарбузова, современная Россия проживает «отложенный постимперский синдром».

Спустя несколько дней после публикации статьи Гарбузова уволили с поста директора Института США и Канады РАН, временно его место занял руководитель центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Сергей Кислицын.

Сам Гарбузов заявил, что не собирается покидать Россию. Он отметил, что не знает, оставит ли новый директор ИСКРАНа его на работе, переведя на новую должность или нет.