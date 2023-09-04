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Гарбузов сообщил, кто заменит его на должности директора Института РАН

Гарбузов: врио директора Института США и Канады РАН назначен 33-летний Сергей Кислицын
Уволенного с должности директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова заменит 33-летний Сергей Кислицын. Перед ним будут стоять задачи по модернизации института и достижению им необходимых показателей, узнали «Ведомости»
Валерий Гарбузов
Валерий Гарбузов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Временно исполняющим обязанности директора Института США и Канады РАН назначен руководитель центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Сергей Кислицын. Об этом «Ведомостям» сообщил бывший директор института Валерий Габузов, отстраненный с должности 1 сентября распоряжением министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

В будущем Министерство науки и высшего образовании должно будет назначить выборы директора, отмечает газета. По словам Гарбузова, институт может работать с врио начальника любой срок — регламент не определяет срок избрания нового руководителя ИСКРАНа.

Гарбузов не знает, оставит ли новый директор ИСКРАНа его работать на какой-либо должности, но при этом заверил, что не собирается уезжать из России.

Кислицын окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 2013 году, ему 33 года. В 2019 -м он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Внешнеполитическая идеология и практика американского неоконсерватизма».

Перед молодым директором могут поставить задачи по модернизации института и достижению им ряда необходимых показателей по научным публикациям и финансам, с чем ранее наблюдались большие проблемы, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией.

Гарбузова уволили спустя несколько дней, после выхода его статьи в «Независимой газете». В ней он в том числе рассуждает о «советской мифологии», глобальном американском доминировании, неформальных империях и «тотальной» российской пропаганде.

По мнению ученого, на волне антизападных настроений «в атмосфере псевдопатриотического безумства», охватившего регулярно слушающее «старые песни о главном» население России, создаются новые мифы, а вместе с ними формируется и современное утопическое сознание. «Эти мифы распространяются денно и нощно посредством нового поколения хорошо проплаченных профессиональных политических манипуляторов и участников многочисленных телевизионных ток-шоу», — написал Гарбузов.

В России, по его словам, происходит «ползучая реставрация сталинизма», а в сознание людей внедряются новые догмы — «о кризисе глобализации и всего «англосаксонского» мира, о новой антиколониальной революции, об утрате американского доминирования, о великой мировой антиамериканской революции и в целом об упадке Запада».

Говоря о доминировании США в мире, ученый заявил, что это «объективный постоянно действующий фактор, начавший процесс своего формирования с начала XX века и существующий (к глубокой печали современных отечественных псевдопатриотов) до сих пор».

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Россию Гарбузов называет одной из трех супердержав с собственными геополитическими программами, но считает ее «заложницей собственного имперского комплекса». «Именно этим и объясняется ее нынешнее внешнеполитическое поведение и те проблемы, которые оно несет миру», — написал он. Современная Россия как правопреемница Советского Союза переживает сегодня «отложенный постимперский синдром», полагает доктор исторических наук.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
увольнение РАН Институт США и Канады
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