Директора Института РАН уволили после статьи о российской пропаганде

Директора Института США и Канады РАН уволили после статьи о российской пропаганде

Российского историка и политолога Валерия Гарбузова отстранили от должности директора Института США и Канады Российской академии наук (РАН) по инициативе учредителя. Об этом Гарбузов сообщил ТАСС.

«Да, вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора. Причина как таковая там не указана, есть статья трудового договора такая — по инициативе учредителя, она вот так формулируется», — сказал Гарбузов.

На сайте Института США и Канады ученый по-прежнему числится директором.

29 августа Габузов опубликовал статью в «Независимой газете», в которой в том числе порассуждал о «советской мифологии», глобальном американском доминировании, неформальных империях и «тотальной» российской пропаганде.

Говоря о последнем, Габузов отметил, что на волне антизападных настроений «в атмосфере псевдопатриотического безумства», охватившего регулярно слушающее «старые песни о главном» население России, создаются новые мифы, а вместе с ними формируется и современное утопическое сознание. «Эти мифы распространяются денно и нощно посредством нового поколения хорошо проплаченных профессиональных политических манипуляторов и участников многочисленных телевизионных ток-шоу», — написал ученый.

По его мнению, в России происходит «ползучая реставрация сталинизма», а в создание людей внедряются новые догмы — «о кризисе глобализации и всего «англо-саксонского» мира, о новой антиколониальной революции, об утрате американского доминирования, о великой мировой антиамериканской революции, и в целом об упадке Запада».

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