В Центральной России закрылись избирательные участки

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В регионах Центральной России в 20:00 завершилось голосование на избирательных участках.

Выборы закончились в Москве, Московской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях.

В Москве выбирали мэра (в течение трех дней можно было отдать голос в онлайн-режиме на портале mos.ru) и депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов, в Подмосковье – губернатора. За кандидатов на пост главы региона также голосовали в Ярославской, Орловской и Воронежской областях, депутатов региональных парламентов выбирали в Ивановской, Смоленской и Владимирской областях.

Впервые состоялись выборы в законодательные собрания новых регионов – в Херсонской и Запорожской областей, а также в ДНР и ЛНР. Позднее избранные депутаты должны будут выбрать глав новых регионов.

В ряд регионов на выборах уже подсчитаны более 50% голосов. Так, в Новосибирской области лидирует действующий глава Андрей Травников, в Алтайском крае врио губернатора Виктор Томенко, в Красноярском крае действующий руководитель Михаил Котюков, в Амурской области действующий глава Василий Орлов, в Якутии действующий губернатор Айсен Николаев, в Приморье действующий руководитель Олег Кожемяко.

В ходе выборов зарегистрировано около 2 тыс. сообщений о нарушениях, сообщили в МВД, возбуждено шесть уголовных дел.