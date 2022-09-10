Зеленский поручил изучить вопрос срочной отправки 100 тыс. т угля Польше

Зеленский указал, что в стране достаточные объемы для внутреннего потребления и «мы можем помочь нашим братьям подготовиться к этой зиме». Премьер-министр Шмыгаль ранее оценивал объемы угля на украинских складах в 2 млн т

Президенты Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Власти Украины изучат вопрос о срочной отправке в Польшу 100 тыс. т энергетического угля, чтобы помочь ей справиться с энергетическим кризисом. Об этом в своем обращении в Telegram заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Я поручил Кабинету министров проработать возможность срочной поставки 100 тыс. т энергетического угля в Польшу прямо сейчас. У нас есть достаточные объемы для себя и мы можем помочь нашим братьям подготовиться к этой зиме», — сказал он.

Кроме этого, Зеленский сообщил о планах к 8 декабря завершить работы по модернизации ЛЭП от Хмельницкой АЭС до польского города Жешув.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Украина готова рассмотреть возможность экспорта угля в Польшу по квотам. По его словам, на украинских складах сейчас находится почти 2 млн т угля, что в 2,5 раза больше, чем было накоплено к тому же периоду прошлого года.

В конце марта Польша, не дожидаясь коллективного решения Евросоюза, запретила поставки угля из России. Ограничения коснулись и частных лиц, которым власти пригрозили штрафами за ввоз угля для личного потребления. Полное эмбарго на российский уголь ЕС ввел 7 апреля в рамках пятого пакета санкций, ограничения начали действовать с 10 августа.

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Министерство энергетики России выражало сомнения, что Польша сможет оперативно заменить российский уголь. В 2021 году страна заняла восьмое место по объемам импорта угля из России с поставками около 7,8 млн т, указали в ведомстве. На энергетический уголь пришлось более 7,5 млн т, на коксующийся — 237,7 тыс. т.

По данным Reuters Польша использует уголь для производства примерно 70% электроэнергии в стране. В конце августа агентство сообщало о многочасовых автомобильных очередях рядом с угольной шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka, в которых выстроились местные жители в надежде купить уголь на зиму.