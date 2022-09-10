Песков сообщил о «сдвиге в право» военных совещаний Путина в Сочи

Традиционные совещания президента России Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК в Сочи состоятся позже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более, что по мере развития специальной военной операции приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать. <...> Cейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому эти совещания сдвигаются вправо», — сказал Песков.

В то же время представитель Кремля заверил, что в будущем совещания будут. «Да», — сказал он, отвечая на уточняющий вопрос.

Традиционно глава государства проводит серию военных совещаний в Сочи в мае. В прошлом году Путин встретился с представителями командного состава и оборонно-промышленного комплекса, обсудил вопросы перевооружения и международную обстановку. В мае этого года Песков сообщал, что проведение традиционных военных совещаний с участием Путина пока не планируется.

В последний раз Путин встречался с высокопоставленными представителями Минобороны 6 сентября. Тогда президент, министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов понаблюдали за ходом основного этапа учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморье.