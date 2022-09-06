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Путин понаблюдал за военными учениями вместе с Шойгу и Герасимовым

Путин понаблюдал за военными учениями «Восток-2022» вместе с Шойгу и Герасимовым
Глава государства посетил полигон Сергеевский в Приморском крае. Всего в учениях в этом году принимают участие представители 15 стран

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Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов понаблюдали за ходом основного этапа учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморье, сообщила пресс-служба Кремля.

В рамках учений, которые начались 1 сентября и закончатся 7 сентября, отрабатывались «различные варианты действий» межвидовых и коалиционных группировок войск. Военные тренируются на семи полигонах Дальнего Востока — Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего на учениях задействованы 50 тыс. военнослужащих.

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В них задействованы более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Как отметили в Кремле, в отработке совместных действий принимают участие воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС. Представлены на учениях в том числе Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.

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Командно-штабные учения «Восток-2022»

Учения Минобороны анонсировало в конце июля, Япония после этого потребовала исключить район «северных территорий», как Токио называет Южные Курилы, из зоны проведения планируемых военных учений. В МИДе тогда напомнили японской стороне, что острова являются неотъемлемой частью России.

В Госдепе США заявили, что учения «Восток-2022» проходят на рутинной основе и участвующие в них суверенные страны имеют на это право.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
учения Восток Приморье Владимир Путин Сергей Шойгу

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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