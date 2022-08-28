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В ВГА заявили о пожаре после обстрела Каховской ГЭС и завода

Фото: itsdonetsk / Telegram
Фото: itsdonetsk / Telegram

Украинские военные снова обстреляли Каховскую ГЭС и город Новая Каховка, передает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимира Леонтьева.

«Сегодня было три ракетных атаки. Объекты: ГЭС и город. Обломки и части ракет в центре города, есть повреждения мирных объектов», — сообщил он.

Также, по словам Леонтьева, отдельный удар был нанесен по территории завода «Сокол», который находится в центре города. В этом месте начался пожар, уточнил глава районной ВГА.

«РИА Новости» со ссылкой на власти района сообщает, что обстрел велся из РСЗО HIMARS и ракетного комплекса «Точка У». По данным агентства, есть попадания в район ГЭС. Всего было выпущено 20 ракет, сработала ПВО, уточнили в районной ВГА.

При СССР завод «Сокол» был закрытым оборонным предприятием, на нем выпускали гидроакустические приборы. Сейчас завод не действует.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 км от города Новая Каховка. Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6 х 55,8 МВт). Ее ввели в строй в 1950-е годы. Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м в секунду.

Теги
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