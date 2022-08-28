В ВГА заявили о пожаре после обстрела Каховской ГЭС и завода
Украинские военные снова обстреляли Каховскую ГЭС и город Новая Каховка, передает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимира Леонтьева.
«Сегодня было три ракетных атаки. Объекты: ГЭС и город. Обломки и части ракет в центре города, есть повреждения мирных объектов», — сообщил он.
Также, по словам Леонтьева, отдельный удар был нанесен по территории завода «Сокол», который находится в центре города. В этом месте начался пожар, уточнил глава районной ВГА.
«РИА Новости» со ссылкой на власти района сообщает, что обстрел велся из РСЗО HIMARS и ракетного комплекса «Точка У». По данным агентства, есть попадания в район ГЭС. Всего было выпущено 20 ракет, сработала ПВО, уточнили в районной ВГА.
При СССР завод «Сокол» был закрытым оборонным предприятием, на нем выпускали гидроакустические приборы. Сейчас завод не действует.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 км от города Новая Каховка. Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6 х 55,8 МВт). Ее ввели в строй в 1950-е годы. Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м в секунду.