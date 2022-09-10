Сотрудник Росгвардии умер после нападения в Курской области

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Умер один из сотрудников Росгвардии, на которых накануне, 9 сентября, напали в Курской области, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 9 сентября сотрудники Росгвардии проводили оперативно-розыскные мероприятия в Суджанском районе области. В этот момент неизвестные напали на них. Один из силовиков был ранен и позже скончался в больнице.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения.

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