Экс-главу офиса Зеленского вызвали к следователям после интервью Гордону

Рассказ Андрея Богдана о «кинувшей» Россию Украине заинтересовал украинских следователей. Они отметили, что многое из того, что в интервью рассказал экс-глава президентского офиса, противоречит законодательству

Андрей Богдан (Фото: Владимир Гонтар / EPA / ТАСС)

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направило повестку экс-главе президентского офиса Андрею Богдану, сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства. ГБР решило провести проверку сведений, которые он изложил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля», — говорится в сообщении.

ГБР заинтересовало то, что в интервью Богдан «обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других, не предусмотренных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», отмечается в сообщении.

В интервью Богдан рассказывал, что украинская сторона «кинула» Путина, не выполнив своих обещаний.