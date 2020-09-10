Песков объяснил заказом слухи о возможной отставке Беглова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщил журналистам, что «в век ложной информации и фейков» относиться к ним нужно соответствующим образом, сообщает «РИА Новости».
«Мы в Кремле не видим все заказные кампании, но, поверьте, их влияние на нас не столь велико, как думают те, кто заказывает эти кампании», — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее сам Беглов также назвал информацию о своей отставке слухами. «Пусть клевещут, у каждого свое мнение», — заявил он. Отвечая на вопрос, почему ряд документов вместо него подписывал вице-губернатор Валерий Пикалев, он объяснил, что повредил руку, когда занимался зарядкой. «Я левой подписывать не умею», — сказал он.
Информация о возможности скорой отставки Беглова активно обсуждалась в политических Telegram-каналах с конца августа, в том числе в популярных каналах, например в «Незыгаре».
Беглов с 2018 года был врио губернатора Санкт-Петербурга. Официально он вступил в должность главы региона 18 сентября прошлого года по итогам выборов, на которых он заручился поддержкой 64,44% избирателей.