Песков объяснил заказом слухи о возможной отставке Беглова

По словам пресс-секретаря президента, влияние заказных кампаний в век фейков невелико. Ранее сам губернатор Санкт-Петербурга назвал информацию о своей отставке слухами

Александр Беглов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщил журналистам, что «в век ложной информации и фейков» относиться к ним нужно соответствующим образом, сообщает «РИА Новости».

«Мы в Кремле не видим все заказные кампании, но, поверьте, их влияние на нас не столь велико, как думают те, кто заказывает эти кампании», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее сам Беглов также назвал информацию о своей отставке слухами. «Пусть клевещут, у каждого свое мнение», — заявил он. Отвечая на вопрос, почему ряд документов вместо него подписывал вице-губернатор Валерий Пикалев, он объяснил, что повредил руку, когда занимался зарядкой. «Я левой подписывать не умею», — сказал он.

Информация о возможности скорой отставки Беглова активно обсуждалась в политических Telegram-каналах с конца августа, в том числе в популярных каналах, например в «Незыгаре».

Беглов с 2018 года был врио губернатора Санкт-Петербурга. Официально он вступил в должность главы региона 18 сентября прошлого года по итогам выборов, на которых он заручился поддержкой 64,44% избирателей.