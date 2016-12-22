Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

Глава государства передал свои поздравления действующему градоначальнику, подсчет голосов на выборах еще идет. По предварительным данным, Собянин набирает более 69% голосов

Фото: Михаил Клементьев / РИА Новости

Президент передал поздравления Сергею Собянину в связи с победой на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию президента.

«В телефонном разговоре президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы», — цитирует агентство сообщение администрации главы государства.

По предварительным данным, Собянин со значительным отрывом лидирует на выборах мэра Москвы. После обработки 56% бюллетеней он набирает порядка 69,54% голосов. На втором месте оказался Вадим Кумин от КПРФ с результатом 11,65%, тройку кандидатов замыкает Илья Свиридов от «Справедливой России» с 7,28%. Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев набирает 6,82%, Михаил Балакин, баллотировавшийся от «Союза горожан» — 1,88%.

Ранее штаб Собянина уже выпустил публичное обращение, заявив о победе действующего градоначальника. В заявлении Собянин поблагодарил всех москвичей, пришедших на выборы.

В преддверии дня голосования, в «день тишины», когда запрещена агитация за кандидатов, Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным посетил открытие концертного зала в парке «Зарядье». На мероприятии также присутствовал премьер Дмитрий Медведев. Во время выступления Путин поздравил москвичей с Днем города, отметив, что столица «благоустраивается и хорошеет».