Путин приехал на открытие концертного зала в парке «Зарядье»

Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым и Сергеем Собяниным посетил концертный зал в парке «Зарядье». Событие пришлось на «день тишины» в преддверии всеобщего дня голосования

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Владимир Путин приехал в субботу, 8 сентября, на открытие концертного зала в парке «Зарядье». Главу государства сопровождали премьер Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник рассказал президенту и премьеру о ходе работы над концертным залом и провел краткую экскурсию по холлу. Затем все отправились в зал, где начался концерт.

Выступая на открытии зала, президент поздравил москвичей с Днем города, отметив, что Москва «благоустраивается и хорошеет». Он пожелал москвичам, чтобы музыка, которая будет звучать в новом зале, объединяла и вдохновляла на добрые поступки. «Я хочу поздравить москвичей с Днем города. Успехов вам. Желаю процветания нашей любимой столице», — приводит слова Путина «Интерфакс».

О планах Путина принять участие в открытии концертного зала сообщала Русская служба Би-би-си со ссылкой на источник в мэрии. О том, что президент ожидается на церемонии, еще в августе говорила генеральный директор КЦ «Зарядье» Ольга Жукова. «Мы ждем Владимира Владимировича на торжественном открытии зала, которое состоится 8 сентября. Уверена, что тогда он по достоинству оценит и акустику, и программу концертов, которая у нас полностью сформирована до конца года», — заявляла она «Вестям».

По версии Би-би-си, приезд Путина в Зарядье для участия в церемонии совместно с Сергеем Собяниным мог быть запланирован с целью поддержки мэра Москвы в день тишины перед голосованием, которое пройдет 9 сентября. Так, издание указывало на то, что «публичная встреча Путина с основным кандидатом на губернаторских выборах — важный политический жест и неотъемлемая часть избирательной кампании многих губернаторов». Однако с позицией Би-би-си не согласился Мосгоризбирком, который не увидел в церемонии открытия концертного зала с участием первых лиц страны и мэра признаков незаконной агитации. «Речь идет о выполнении мэром своих служебных обязанностей, а не о предвыборном мероприятии. Агитация подразумевает какие-то действия в пользу конкретного кандидата. У нас то метро открывается, то еще что-то. Жизнь-то в городе идет, тем более это День города. Никакого нарушения избирательного законодательства здесь нет», — заявил в ответ на запрос издания председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

В 2017 году Владимир Путин принял личное участие в открытии парка «Зарядье» перед Кремлем. Церемония состоялась 9 сентября, во время праздничных мероприятий в честь 870-летия Москвы. Тогда президент приехал в парк на гольф-каре с Красной площади. В поездке его сопровождал и Сергей Собянин. Путин прогулялся по парку и ознакомился с его основными достопримечательностями — Парящим мостом и Большим амфитеатром.