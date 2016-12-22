ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,59 69,26 EUR Нал. 81,53 80,14 USD Бирж. 69,91 +0,66 EUR Бирж. 80,80 +0,30 USD ЦБ. 69,03 +0,78 EUR ЦБ. 80,36 +0,99 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6418,80 -38,60 IMOEX 2321,82 +0,05% RTSI 1050,51 -0,37% Brent 76,46 +0,61% DJIA 25916,54 -0,31% Nasdaq 7902,54 -0,25%
Путин приехал на открытие концертного зала в парке «Зарядье»
Лента новостей
Глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров сообщил о своем задержании 19:01, Политика ВКС и ВМФ России завершили учения у берегов Сирии в Средиземном море 18:43, Политика РПЦ пригрозила Константинополю разрывом отношений из-за автокефалии Киева 18:37, Общество МИД России прокомментировал массовые беспорядки в Ираке 18:17, Политика Пашинян заявил об отсутствии проблем в отношениях России и Армении 17:45, Политика Путин приехал на открытие концертного зала в парке «Зарядье» 17:40, Политика ВС исключил Елену Хахалеву из президиума Краснодарского краевого суда 17:29, Общество «Дочки» «Ростеха» поставят оператору санитарной авиации 150 вертолетов 17:19, Бизнес Кадыров создал комиссию для разрешения споров о границах Чечни 17:15, Политика Мантуров рассказал о разработке экраноплана с ракетным вооружением 16:59, Политика Как устроен современный промышленный центр обработки данных 16:57, РБК и Schneider Electric Появилось видео с места столкновения плавучего крана с Крымским мостом 16:26, Общество Соратники Навального заявили о блокировке рекламы его митинга на YouTube 16:08, Политика Испанские допинг-офицеры начали расследование в отношении Дениса Черышева 16:01, Спорт Генконструктор «Автоматики» показал Мантурову «Таран» 15:58, Бизнес Матвиенко заявила о готовности Ким Чен Ына приехать в Россию 15:37, Политика РПЦ увидела в действиях Константинополя угрозу всему мировому православию 15:23, Общество Пашинян заявил о принципе невмешательства в отношениях Армении и России 15:08, Политика Мантуров рассказал о планах построить серию ледоколов «Лидер» 14:49, Технологии и медиа Путин поздравил Усманова с днем рождения 14:37, Общество 5 модных вещей, которые будут носить этой осенью 14:17, Pink ОАК объявила о завершении импортозамещения в военной отрасли 14:14, Технологии и медиа На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,4 14:14, Общество Минобороны рассказало о сигнале к провокации с химоружием в Сирии 13:52, Политика 5 советов, как сохранить здоровье в офисе 13:50, Партнерский материал В Грузии опровергли задержание вместе с выданным в США других россиян 13:27, Общество Тест: хорошо ли вы знаете Москву 13:19, Недвижимость Сыграть в классику: кто и зачем строит дома в стиле царских усадеб 12:42, РБК и Элитная недвижимость
Путин приехал на открытие концертного зала в парке «Зарядье»
Политика, 17:40
0
Путин приехал на открытие концертного зала в парке «Зарядье»
Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым и Сергеем Собяниным посетил концертный зал в парке «Зарядье». Событие пришлось на «день тишины» в преддверии всеобщего дня голосования
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Владимир Путин приехал в субботу, 8 сентября, на открытие концертного зала в парке «Зарядье». Главу государства сопровождали премьер Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник рассказал президенту и премьеру о ходе работы над концертным залом и провел краткую экскурсию по холлу. Затем все отправились в зал, где начался концерт.

Выступая на открытии зала, президент поздравил москвичей с Днем города, отметив, что Москва «благоустраивается и хорошеет». Он пожелал москвичам, чтобы музыка, которая будет звучать в новом зале, объединяла и вдохновляла на добрые поступки. «Я хочу поздравить москвичей с Днем города. Успехов вам. Желаю процветания нашей любимой столице», — приводит слова Путина «Интерфакс».

О планах Путина принять участие в открытии концертного зала сообщала Русская служба Би-би-си со ссылкой на источник в мэрии. О том, что президент ожидается на церемонии, еще в августе говорила генеральный директор КЦ «Зарядье» Ольга Жукова. «Мы ждем Владимира Владимировича на торжественном открытии зала, которое состоится 8 сентября. Уверена, что тогда он по достоинству оценит и акустику, и программу концертов, которая у нас полностью сформирована до конца года», — заявляла она «Вестям».

По версии Би-би-си, приезд Путина в Зарядье для участия в церемонии совместно с Сергеем Собяниным мог быть запланирован с целью поддержки мэра Москвы в день тишины перед голосованием, которое пройдет 9 сентября. Так, издание указывало на то, что «публичная встреча Путина с основным кандидатом на губернаторских выборах — важный политический жест и неотъемлемая часть избирательной кампании многих губернаторов». Однако с позицией Би-би-си не согласился Мосгоризбирком, который не увидел в церемонии открытия концертного зала с участием первых лиц страны и мэра признаков незаконной агитации. «Речь идет о выполнении мэром своих служебных обязанностей, а не о предвыборном мероприятии. Агитация подразумевает какие-то действия в пользу конкретного кандидата. У нас то метро открывается, то еще что-то. Жизнь-то в городе идет, тем более это День города. Никакого нарушения избирательного законодательства здесь нет», — заявил в ответ на запрос издания председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

В 2017 году Владимир Путин принял личное участие в открытии парка «Зарядье» перед Кремлем. Церемония состоялась 9 сентября, во время праздничных мероприятий в честь 870-летия Москвы. Тогда президент приехал в парк на гольф-каре с Красной площади. В поездке его сопровождал и Сергей Собянин. Путин прогулялся по парку и ознакомился с его основными достопримечательностями — Парящим мостом и Большим амфитеатром.

Авторы: Георгий Тадтаев, Мария Бондаренко.
Теги: «Зарядье»
Главное
РПЦ пригрозила Константинополю разрывом отношений из-за автокефалии Киева Общество
Материалы по теме
Time включил «Зарядье» в список лучших мест в мире Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о популярности «Зарядья» для секса Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter