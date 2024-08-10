Гладков заявил, что с ситуацией в селе Пороз разберутся силовики
Поступает противоречивая информация о присутствии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном белгородском селе Пороз, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, власти видели опубликованный украинскими СМИ ролик, на котором украинские военные позируют с флагами напротив порозовского сельского Дома культуры. Вместе с тем, указал Гладков, недавно выехавшие из села жители говорят, что противника там не видели и стрельбы не слышали.
«Но для того, чтобы точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались представители наших силовых структур. На данный момент в рамках объявленного в регионе режима КТО въезд в село Пороз закрыт», — добавил глава региона. По его данным, в селе могут по-прежнему оставаться около десяти человек.
Село Пороз находится в юго-западной части Белгородской области в нескольких километрах от границы с Украиной (Сумская область). Население села на 2010 год — порядка 300 человек. Гладков ранее неоднократно сообщал об ударах украинских беспилотников по данному населенному пункту.
На фоне продолжающейся с 6 августа операции ВСУ в Курской области в трех приграничных с Украиной регионах — Белгородской, Курской и Брянской областях — был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).
В НАК заявили о «беспрецедентной попытке» Украины дестабилизировать ситуацию в ряде регионов. По данным комитета, в результате атаки ВСУ на Курскую область есть «жертвы среди мирного населения, разрушения жилых домов и иных гражданских объектов».
8 августа Гладков лично приезжал в приграничные села Белгородской области и просил жителей временно покинуть их.
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