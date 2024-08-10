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Военная операция на Украине ,  
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Гладков заявил, что с ситуацией в селе Пороз разберутся силовики

Губернатор Гладков: из приграничного села Пороз поступают противоречивые данные
Сюжет
Военная операция на Украине
Гладков сообщил, что из села поступает противоречивая информация о присутствии там ВСУ. Хотя местные жители говорят, что не видели украинских военных, проезд туда закрыт
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Поступает противоречивая информация о присутствии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном белгородском селе Пороз, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, власти видели опубликованный украинскими СМИ ролик, на котором украинские военные позируют с флагами напротив порозовского сельского Дома культуры. Вместе с тем, указал Гладков, недавно выехавшие из села жители говорят, что противника там не видели и стрельбы не слышали.

«Но для того, чтобы точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались представители наших силовых структур. На данный момент в рамках объявленного в регионе режима КТО въезд в село Пороз закрыт», — добавил глава региона. По его данным, в селе могут по-прежнему оставаться около десяти человек.

Село Пороз находится в юго-западной части Белгородской области в нескольких километрах от границы с Украиной (Сумская область). Население села на 2010 год — порядка 300 человек. Гладков ранее неоднократно сообщал об ударах украинских беспилотников по данному населенному пункту.

В Курской и Белгородской областях вслед за Брянской ввели режим КТО
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC

На фоне продолжающейся с 6 августа операции ВСУ в Курской области в трех приграничных с Украиной регионах — Белгородской, Курской и Брянской областях — был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

В НАК заявили о «беспрецедентной попытке» Украины дестабилизировать ситуацию в ряде регионов. По данным комитета, в результате атаки ВСУ на Курскую область есть «жертвы среди мирного населения, разрушения жилых домов и иных гражданских объектов».

8 августа Гладков лично приезжал в приграничные села Белгородской области и просил жителей временно покинуть их.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгородская область село ВСУ Военная операция на Украине Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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