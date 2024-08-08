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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о раненых в Белгороде после отражения атаки с воздуха

Гладков: после отражения атаки с воздуха над Белгородом пострадали два человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Угроза ракетной опасности в Белгороде и районе действовала до 19:00. По словам Гладкова, сбито несколько воздушных целей, пострадали два мирных жителя, сгорели несколько машин

Гладков сообщил о раненых в Белгороде после отражения атаки с воздуха
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Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, ранены два мирных жителя: у женщины осколочное ранение ноги, у мужчины — осколочное ранение левого плеча. Пострадавшая доставляется бригадой СМП в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Мужчине оказана амбулаторная помощь, от госпитализации отказался», — рассказал он.

По словам Гладкова, повреждены два многоквартирных и четыре частных дома в Белгороде, десять автомобилей, четыре из них загорелись в результате прямого попадания снаряда, пожар удалось потушить. Также после отражения атаки повреждены три частных дома в селе Ближняя Игуменка и два автомобиля в поселке Северный.

Телеграм-каналы также публикуют фотографии и видео с горящими автомобилями в районе жилых застроек. Как пишет Baza, предварительно, горят несколько машин на улице Макаренко. Горящие машины видны и на кадрах, опубликованных Гладковым.

Угроза ракетной опасности была объявлена на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского городского округа в 18:31 мск. Она действовала 29 минут. Минобороны России не сообщало о перехвате беспилотников или ракет над Белгородской областью.

В ВСУ заявили о разрешении Запада бить не дальше Белгорода
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Фото:Ukraiian Armed Forces

После начала военной операции Белгород регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, в том числе западным оружием. Как уточнял представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев, Киев получил разрешение использовать полученные американские ракеты для ударов по России, но не далее Белгорода. «У нас нет разрешения стрелять так далеко (400 км вглубь российской территории. — РБК). Мы можем [вести огонь] до Белгорода, не дальше», — сказал он.

Россия осуждает военную помощь, которую западные страны оказывают Украине. В Кремле разрешение США применять американское оружие для ударов по России называли признаком вовлеченности Вашингтона в конфликт. Президент Владимир Путин призывал страны НАТО «отдавать себе отчет, с чем они играют», прежде чем говорить об ударах по России, и предупреждал, что Москва может дать асимметричный ответ.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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