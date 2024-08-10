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Политика ,  
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Минск назвал условие разрыва дипотношений с Киевом

Министерство иностранных дел Белоруссии в Минске
Министерство иностранных дел Белоруссии в Минске (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

В МИД Белоруссии вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш, ей заявили протест в связи с нарушением границы запущенными с украинской стороны беспилотниками, говорится на сайте белорусского дипведомства.

Минск потребовал предпринять «исчерпывающие меры» для исключения подобных инцидентов в будущем. Тимуш заявили, что Белоруссия оставляет за собой право ответных мер для защиты своей территории в случае повторения «таких провокаций».

«Особо было указано на то, что, если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске», — говорится в заявлении белорусского МИДа.

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Политика
Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

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