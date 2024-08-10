НАТО подняло истребители из-за российского самолета над Балтийским морем

Истребители НАТО сопроводили российский самолет над Балтийским морем, сообщили ВВС Германии. Минобороны России подчеркивает, что военная авиация соблюдает международные правила

Самолёт Ил-20 (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Истребители НАТО поднялись по тревоге из-за полета российского самолета в регионе Балтийского моря, сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) Германии на своей странице в X (ранее Twitter).

«Взлет по тревоге в регионе Балтийского моря! Для обеспечения безопасности воздушного пространства альянса в небо поднялись истребители из Лаге (город на севере Германии. — РБК), Швеции и миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства», — говорится в заявлении.

Истребители НАТО сопроводили самолет. Как уточнил Bild, самолет Ил-20М пролетал рядом с островом Рюген.

15 июня Швеция обвинила Москву в нарушении воздушного пространства. В Вооруженных силах королевства сообщили, что военный самолет Су-24 отклонился от маршрута, получил об этом уведомление и никак не отреагировал. В результате в воздух поднимали два истребителя Saab JAS 39 Gripen.

Минобороны России подчеркивает, что все полеты военной авиации соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.