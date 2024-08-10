 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

НАТО подняло истребители из-за российского самолета над Балтийским морем

Истребители НАТО сопроводили российский самолет над Балтийским морем, сообщили ВВС Германии. Минобороны России подчеркивает, что военная авиация соблюдает международные правила
Самолёт&nbsp;Ил-20
Самолёт Ил-20 (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Истребители НАТО поднялись по тревоге из-за полета российского самолета в регионе Балтийского моря, сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) Германии на своей странице в X (ранее Twitter).

«Взлет по тревоге в регионе Балтийского моря! Для обеспечения безопасности воздушного пространства альянса в небо поднялись истребители из Лаге (город на севере Германии. — РБК), Швеции и миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства», — говорится в заявлении.

Истребители НАТО сопроводили самолет. Как уточнил Bild, самолет Ил-20М пролетал рядом с островом Рюген.

Россия закроет воздушное пространство в Охотском море из-за учений
Политика
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости
15 июня Швеция обвинила Москву в нарушении воздушного пространства. В Вооруженных силах королевства сообщили, что военный самолет Су-24 отклонился от маршрута, получил об этом уведомление и никак не отреагировал. В результате в воздух поднимали два истребителя Saab JAS 39 Gripen.

Минобороны России подчеркивает, что все полеты военной авиации соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Германия истребитель НАТО Балтийское море
Материалы по теме
Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Политика
В Польше заявили о нарушении воздушного пространства российской ракетой
Политика
Латвия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Премьер Грузии вновь призвал к перезагрузке отношений с СШАПолитика, 18:01
Минобороны заявило об ударах по мобильным группам ВСУ в Курской областиПолитика, 17:44
«Российское» золото китайских гимнасток. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 17:40
В КСИР опровергли отказ от планов удара по ИзраилюПолитика, 17:37
МЧС назвало число эвакуированных из-за атаки ВСУ в Курской областиОбщество, 17:34
Мэр Курска назвал число покинувших приграничные районыПолитика, 17:20
Лукашенко назвал своей главной целью уберечь Белоруссию от войныПолитика, 17:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 17:12
Лукашенко рассказал, что будет делать после отставкиПолитика, 17:05
Экс-замглавы и экс-сенатор от Рязанской области признали вину в коррупцииОбщество, 17:02
«Локомотив» вошел в число лидеров турнирной таблицы РПЛСпорт, 17:00
Гимнастки Китая с тренером из России впервые завоевали золото ОлимпиадыСпорт, 16:59
Сирия выразила поддержку России в связи с ситуацией в Курской областиПолитика, 16:57
Румынка получила серьезную травму на олимпийском турнире по борьбеСпорт, 16:34