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Военная операция на Украине ,  
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Гладков лично приехал в приграничье и попросил жителей уехать

Сюжет
Военная операция на Украине
За последние дни обстрелы по пограничной Колотиловке усилились. На этом фоне губернатор Гладков посетил село, прошелся по домам местных жителей и попросил их временно выехать в безопасные места

Гладков лично приехал в приграничье и попросил жителей уехать
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично посетил село Колотиловка Краснояружского района, которое за последние дни регулярно подвергалось обстрелам, прошелся по домам и попросил местных жителей временно выехать в более безопасные места. Видео с поездкой главы региона опубликовано в его телеграм-канале.

«Вместе с главой района Андреем Егоровичем Миськовым прошли по улицам, проговорили с людьми, которые все еще остаются в населенном пункте. Попросил их покинуть село на время, пока здесь опасно. Со всеми жителями обсудили, какие меры поддержки необходимы. Люди просят оказать помощь с вывозом имущества, а также покормить собак и кур. Такая задача стоит перед администрацией района: раз в день бойцы самообороны будут приходить и кормить домашних животных», — сообщил Гладков.

Одна из жительниц, по его словам, попросила помочь — отпросить мужа с работы. «Конечно, одна без супруга выехать она не может... Звонок, работодатель пошел на согласие, вопрос решен: сегодня семья должна отказаться от села», — рассказал глава региона.

Также Гладков посетил пункт временного размещения переселенцев в Красной Яруге, где поговорил с горожанами, которые уже завтра будут выезжать в ПВР в Белгороде. «Условия хорошие, кормят, признаются, вкусно. Понимаем людей. Конечно же, страшное расположение под регулярными обстрелами со стороны врага. Но глава региона, сотрудники администрации — на своих рабочих местах. И люди находят эту поддержку», — заключил он.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

После начала военной операции на Украине приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. На фоне начавшегося 6 августа наступления ВСУ в Курской области количество обстрелов возросло. Так, только за прошедшие сутки помимо Колотиловки были обстреляны села Грузское, Байцуры, Новопетровка, Бессоновка, Варваровка, Маломихайловка, Нежеголь, Вергилевка, Головино, Ерик, Журавлевка, Красный Хутор, Безымено, Головчино, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Рождественка, Сподарюшино, Пороз, Никольское, Солохи, Черемошное, Шагаровка, Щетиновка, Ясные Зори, Вязовое, Поповка, Староселье, Репяховка, а также поселки Политотдельский, Задорожный, Прилесье, хутора Павловка, Мухин, Панков, Балкии и город Шебекино. Вследствие атак пострадали 16 мирных жителей.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгородская область ВСУ обстрелы эвакуация Военная операция на Украине
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