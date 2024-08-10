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Политика ,  
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Forbes назвал самого «бедного» участника президентской гонки в США

Forbes: Уолтц стал наименее состоятельным участником предвыборной гонки в США
Состояние Уолтца достигает примерно $1 млн. По данным Forbes, его доход формируется исключительно из зарплаты губернатора Миннесоты и государственных выплат; недвижимости, акций и облигаций у главы штата нет
Тим Уолтц
Тим Уолтц (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Губернатор Миннесоты и кандидат в вице-президенты США Тим Уолтц, которого претендующая на пост главы государства Камала Харрис избрала своим напарником, является самым бедным участником предвыборной гонки. Об этом сообщают Bloomberg и Forbes.

По оценке обоих изданий, личное состояние Уолтца достигает чуть более $1 млн. Оно ближе к капиталу рядового американца, чем у других кандидатов: состояние среднестатистического жителя США оценивается примерно в $540 тыс., отмечает Forbes со ссылкой на подсчеты Федеральной резервной системы США и Висконсинского университета, проведенные в 2019 году. В исследовании учитывались пенсии и пособия, полученные в рамках социального обеспечения, а также другие активы.

Согласно отчетности, представленной Уолтцем в 2019 году, когда он еще занимал пост конгрессмена, ни он сам, ни его жена Гвен не владеют акциями или облигациями. Также у Уолтцев нет дома: свою пятикомнатную резиденцию в Манкейто (штат Миннесота) они продали вскоре после того, как Тим Уолтц стал губернатором, пишет Forbes.

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Камала Харрис

Также, по данным издания, отсутствуют признаки, что у Уолтца есть бизнес или иной доход, кроме зарплаты губернатора. Он зарабатывает $149 тыс. в год.

Почти весь доход Уолтцев формируется за счет государственных пенсий, которые те получили за годы государственной и военной службы. Они получают по крайней мере четыре выплаты.

В то же время состояние Харрис, которая также многие годы работала на государственной службе в качестве прокурора, генерального прокурора штата и сенатора, прежде чем стать вице-президентом, Forbes оценил в $8 млн. Часть этих средств она получила благодаря деятельности своего мужа Дага Эмхоффа, который работал юристом в области развлечений до того, как принять обязанности первого джентльмена США.

Состояние кандидата от республиканцев, экс-президента США Дональда Трампа Forbes оценил примерно в $4,8 млрд, это делает его богатейшим из участников гонки. Выбранный им кандидатом в вице-президенты сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс имеет состояние около $10 млн, пишет журнал.

Состояние независимого кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего, племянника убитого экс-президента Джона Кеннеди, по подсчетам Forbes, достигает примерно 15 млн. Его напарница Николь Шанахан — бывшая жена соучредителя Google Сергея Брина, чье состояние Forbes оценивает в $130,6 млрд. Брин занимает восьмую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии издания.

Демократическая партия США официально выдвинула Камалу Харрис кандидатом в президенты 6 августа. Тогда же она объявила, что ее напарником в гонке будет Уолтц.

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Харрис Камала

вице-президент США
20 октября 1964 года
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