Минобороны показало видео ночной работы истребителей в Курской области

Самолеты Су-30СМ и Су-35С нанесли удары в ночное время суток по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в одном из приграничных районов Курской области, говорится в сообщении Минобороны

Video

Как уточнили в военном ведомстве, удар наносился по авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). «Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — заключили в Минобороны.

Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. Минобороны заявляло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиции Киева на переговорах. Президент России Владимир Путин говорил, что атака является «масштабной провокацией».