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Политика ,  
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Карлес Пучдемон рассказал, куда уехал после побега от полиции в Каталонии

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон сообщил о возвращении в Бельгию
Карлес Пучдемон вернулся в Бельгию после выступления перед сторонниками в Барселоне. Он раскритиковал операцию «Клетка» по его задержанию и арест сотрудника полиции, которого заподозрили в помощи политику с побегом
Дом, который Карлес Пучдемон использует в качестве своей резиденции в Ватерлоо, Бельгия
Дом, который Карлес Пучдемон использует в качестве своей резиденции в Ватерлоо, Бельгия (Фото: Farah Salhi / Reuters)

Экс-глава каталонского женералитета (правительства) Карлес Пучдемон сообщил, что находится в бельгийском городе Ватерлоо. Об этом он написал на своей странице в X (ранее Twitter).

«Сегодня я нахожусь в Ватерлоо после нескольких чрезвычайно трудных дней. Необходимо проанализировать политическую ситуацию и рассмотреть глубинную причину операции, которая сделала возможным то, что произошло вчера (8 августа. — РБК)», — сообщил он.

8 августа Пучдемон выступил в центре Барселоны перед 4,5 тыс. сторонников, после чего скрылся в толпе от полиции. Власти объявили о проведении операции «Клетка» и перекрыли дороги на выездах из города, однако экс-главу правительства Каталонии найти не удалось.

«У меня никогда не было желания добровольно сдаваться или способствовать своему аресту, потому что мне кажется неприемлемым преследование по политическим мотивам и неприменение закона об амнистии, — добавил Пучдемон. — Если бы Министерство внутренних дел соблюдало закон и предоставило положенное мне сопровождение, они [власти] знали бы, каким маршрутом я воспользовался для поездки в Каталонию».

Экс-глава Каталонии Пучдемон заявил о возвращении в Испанию и политику
Политика
Карлес Пучдемон
Бывший глава каталонского правительства также раскритиковал арест одного из сотрудников полиции, которого посчитали причастным к организации его выезда из Барселоны.

Пучдемон возглавил женералитет в 2016 году. Спустя год местные власти объявили о проведении референдума о независимости Каталонии. По их данным, выход из состава Испании поддержали 90% жителей региона. Мадрид объявил плебисцит незаконным, не признал результаты голосования, лишил Каталонию части свобод и направил туда дополнительные полицейские силы. Пучдемон был вынужден покинуть Испанию. Его обвинили в попытке мятежа и растрате бюджетных средств. Верховный суд Испании выдал ордер на арест, однако политика не экстрадировали. Politico писала, что он находился в Ватерлоо.

Спустя семь лет возвращение Пучдемона в Барселону совпало с дебатами по назначению нового главы правительства Каталонии. Парламент утвердил на эту должность кандидатуру представителя Социалистической партии Сальвадора Ильи.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Испания Бельгия Каталония Карлес Пучдемон Ватерлоо
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