Карлес Пучдемон сбежал от полиции после выступления в Каталонии

Лидер сепаратистов Карлес Пучдемон выступил перед толпой сторонников в Барселоне, после чего скрылся от полиции, пишет Politico. 8 августа он вернулся в Испанию через семь лет после проведения референдума о независимости Каталонии

Карлес Пучдемон (Фото: Bruna Casas / Reuters)

Экс-глава каталонского женералитета (правительства) Карлес Пучдемон выступил с речью перед 4,5 тыс. сторонников рядом с Триумфальной аркой в Барселоне, после чего скрылся в толпе, пишет европейская версия издания Politico со ссылкой на местную полицию.

«В ходе этого выступления он воспользовался толпой, окружившей его, и скрылся на автомобиле, который полиция пыталась остановить, но безуспешно», — сообщили правоохранители.

После исчезновения Пучдемона полиция объявила о проведении операции Operatiu Gabia («Операция Клетка») и перекрыла дороги на выездах из Барселоны. Спустя несколько часов «Операция Клетка» была завершена, так как экс-главу каталонского правительства не нашли, пишет издание.

«Полиция, вероятно, была застигнута врасплох, поскольку не ожидала, что план сработает настолько хорошо», — приводит Politico слова сторонника Пучдемона. Вместе с тем силовики объявили об аресте одного из сотрудников полиции, которого заподозрили в помощи бывшему главе правительства Каталонии.

Пучдемон возглавил правительство Каталонии в 2016 году. Спустя год местные власти организовали референдум о независимости. По данным сепаратистов, 90% жителей региона поддержали выход из состава Испании. Мадрид объявил плебисцит незаконным, не признал результаты голосования, лишил Каталонию части свобод и направил туда дополнительные силы полиции. После многочисленных столкновений сторонников независимости и полицейских Пучдемон покинул Испанию. Верховный суд приговорил девятерых организаторов референдума к лишению свободы на сроки от девяти до 13 лет и выдал ордер на арест экс-главы правительства Каталонии. Его так и не экстрадировали. По данным Politico, Пучдемон находился в городе Ватерлоо (Бельгия).

Политик объявил о планах вернуться в Испанию 8 августа, когда в парламенте Каталонии запланированы дебаты по назначению нового главы женералитета. Пучдемона в случае задержания, скорее всего, привезут в Мадрид, где он предстанет перед Верховным судом, который, в свою очередь, решит — отправить его в тюрьму или освободить под залог, заключает Politico.