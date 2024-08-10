В Роснедрах рассказали о значении марганцевого месторождения в Запорожье

Запасы Больше-Токмакского месторождения в Запорожье превышают 1,7 млрд т, его разработка позволит обеспечить Россию марганцем, заявил советник главы Роснедр. Минпромторг оценивал ежегодную потребность в марганце в 1,3 млн т руды

Фото: Karl F. Schöfmann / imagebroker.com / Global Look Press

Разработка Больше-Токмакского месторождения в Запорожской области позволит обеспечить Россию марганцевым сырьем, от импорта которого она зависит, заявил «РИА Новости» советник главы Роснедр Дмитрий Олейник.

«Если говорить о планах, то в первую очередь хочется отметить Больше-Токмакское месторождение марганцевых руд, запасы которого превышают 1,7 млрд тонн. В перспективе его разработка могла бы обеспечить промышленность России собственным марганцевым сырьем», — сказал он.

Больше-Токмакское месторождение расположено на левом берегу Днепра. Оно входит в состав Никопольского бассейна — крупнейшего в мире месторождения марганцевых руд. Его открыли в 1932 году, разработка началась в 1980-х, тогда ежегодная добыча марганца достигала 100 тыс.т. Однако в 1995-м ее приостановили из-за отсутствия средств на устранение затопления шахты. Украинские власти пытались привлечь инвесторов, но разработка так и не была продолжена. Осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов.

В 2021 году Счетная палата выявила зависимость экономики от импорта марганца хрома, титана и лития: так, в период с 2018 по 2020 год потребности отраслей экономики в этих металлах полностью обеспечивались за счет импорта. После начала военной операции на Украине Евросоюз запретил поставки марганцевой руды и соединений редкоземельных элементов в Россию.

По оценке Минпромторга, ежегодное внутреннее потребление марганцевых руд превышает 1,3 млн тонн, и после введения санкций импорт оказался «под высоким риском остановки». Среди проблем для освоения месторождений в России ведомство называло низкое качество руд и отсутствие экономически эффективных технологий переработки. Минприроды также указывало на сложности со строительством инфраструктуры, организацией глубокой переработки сырья и производства широкой номенклатуры продуктов, а также недостаток стимулов для развития внутреннего спроса.

В стратегии развития металлургии до 2030 года Минпромторг призвал диверсифицировать импорт и в первую очередь ориентироваться на «дружественные» страны, а также создать эффективные технологии переработки.

Москва считает западные ограничения незаконными, неэффективными и требует их отмены. В ответ на 14-й пакет санкций ЕС российский МИД расширил список европейских представителей, которым запрещен въезд на территорию страны.