В Роснедрах рассказали о значении марганцевого месторождения в Запорожье
Разработка Больше-Токмакского месторождения в Запорожской области позволит обеспечить Россию марганцевым сырьем, от импорта которого она зависит, заявил «РИА Новости» советник главы Роснедр Дмитрий Олейник.
«Если говорить о планах, то в первую очередь хочется отметить Больше-Токмакское месторождение марганцевых руд, запасы которого превышают 1,7 млрд тонн. В перспективе его разработка могла бы обеспечить промышленность России собственным марганцевым сырьем», — сказал он.
Больше-Токмакское месторождение расположено на левом берегу Днепра. Оно входит в состав Никопольского бассейна — крупнейшего в мире месторождения марганцевых руд.
Его открыли в 1932 году, разработка началась в 1980-х, тогда ежегодная добыча марганца достигала 100 тыс.т. Однако в 1995-м ее приостановили из-за отсутствия средств на устранение затопления шахты. Украинские власти пытались привлечь инвесторов, но разработка так и не была продолжена.
Осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов.
В 2021 году Счетная палата выявила зависимость экономики от импорта марганца хрома, титана и лития: так, в период с 2018 по 2020 год потребности отраслей экономики в этих металлах полностью обеспечивались за счет импорта. После начала военной операции на Украине Евросоюз запретил поставки марганцевой руды и соединений редкоземельных элементов в Россию.
По оценке Минпромторга, ежегодное внутреннее потребление марганцевых руд превышает 1,3 млн тонн, и после введения санкций импорт оказался «под высоким риском остановки». Среди проблем для освоения месторождений в России ведомство называло низкое качество руд и отсутствие экономически эффективных технологий переработки. Минприроды также указывало на сложности со строительством инфраструктуры, организацией глубокой переработки сырья и производства широкой номенклатуры продуктов, а также недостаток стимулов для развития внутреннего спроса.
В стратегии развития металлургии до 2030 года Минпромторг призвал диверсифицировать импорт и в первую очередь ориентироваться на «дружественные» страны, а также создать эффективные технологии переработки.
Москва считает западные ограничения незаконными, неэффективными и требует их отмены. В ответ на 14-й пакет санкций ЕС российский МИД расширил список европейских представителей, которым запрещен въезд на территорию страны.
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