Курский губернатор сообщил об отбое спустя 6 минут после ракетной угрозы
В Курской области отменили предупреждение о ракетной опасности через шесть минут после объявления.
Врио губернатора Алексей Смирнов в 03:33 сообщил в телеграм-канале о ракетной опасности в регионе и попросил жителей укрыться, но в 03:39 он уже написал об отбое.
До этого врио главы региона объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО).
Режим КТО объявлен также в Белгородской и Брянской областях по решению директора ФСБ Александра Бортникова «в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника».
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