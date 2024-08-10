Курский губернатор сообщил об отбое спустя 6 минут после ракетной угрозы

В Курской области отменили предупреждение о ракетной опасности через шесть минут после объявления.

Врио губернатора Алексей Смирнов в 03:33 сообщил в телеграм-канале о ракетной опасности в регионе и попросил жителей укрыться, но в 03:39 он уже написал об отбое.

До этого врио главы региона объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО).

Режим КТО объявлен также в Белгородской и Брянской областях по решению директора ФСБ Александра Бортникова «в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника».