Почему ведущие партии ФРГ склоняются к реформе шенгенской системы

В ФРГ разгорелась дискуссия о необходимости постоянного контроля на внутренних границах как части борьбы с нелегальной миграцией. Чем обосновано это предложение и как оно соотносится с Шенгенским соглашением, разбирался РБК

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Почему в ФРГ предложили ужесточить контроль на границах

Крупнейшая оппозиционная партия Германии — Христианско-демократический союз (ХДС), — поддержанная входящими в правящую коалицию свободными демократами и социал-демократами, предложила обсудить введение пограничного контроля на постоянной основе; предложение прозвучало после того, как режим временного контроля на границе привел к снижению нелегальной миграции.

В первом полугодии 2024-го количество несанкционированных въездов в Германию сократилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило примерно 42 тыс., следует из данных Федеральной полиции Германии. Но страна по-прежнему остается одним из самых популярных миграционных направлений. По данным Агентства Европейского союза по делам убежища (EUAA), в 2023 году почти треть заявок на предоставление убежища в странах ЕС была подана в ФРГ — 334 тыс., в то время как во Франции — 167 тыс., в Испании — 162 тыс., в Италии — 136 тыс.

Впервые временный пограничный контроль немецкие власти ввели на границе с Австрией еще осенью 2015 года, когда ЕС столкнулся с многократным увеличением потока беженцев и нелегалов из Северной Африки, с Ближнего Востока и из Южной Азии. С тех пор Берлин неоднократно продлевал его на австрийско-немецкой границе (в последний раз — до 11 ноября текущего года).

В октябре 2023 года чиновники также ввели временные проверки на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией (в последний раз этот режим был продлен до 15 декабря). Это решение последовало после того, как количество несанкционированных въездов в Германию достигло семилетнего максимума.

На время чемпионата Европы по футболу, проходившего в немецких городах с 14 июня по 14 июля, ФРГ ввела пограничный контроль на всех своих границах. Глава МВД республики Нэнси Фезер пояснила, что это было сделано для «предотвращения возможного въезда агрессивно настроенных преступников», в частности «исламистских и других экстремистов». Глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг даже не исключал, что Германию может ждать крупномасштабный теракт, подобный нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве. В итоге Федеральная полиция зафиксировала более 9 тыс. случаев незаконного пересечения границы с 7 по 19 июля; в результате 6,4 тыс. нарушителей были высланы, и только на границе было выдано 1,1 тыс. ордеров на арест.

Затем с 20 июля был введен контроль на границе с Францией на время Олимпийских игр в Париже (речь идет о контроле как над сухопутным, так и воздушным сообщением между странами). Он будет действовать до 30 сентября.

ХДС, который был инициатором введения проверок на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией, сейчас призывает ввести проверки на всех национальных границах на постоянной основе. Лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что эта мера «может очень быстро изменить настроения в стране к лучшему». Эту инициативу поддерживают и некоторые представители правящей коалиции, в частности из Свободной демократической партии Германии (СвДП) и даже из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц.

Сам он в конце июля заявил в интервью Saarbrücker Zeitung, что и в будущем Германия продолжит вводить строгий контроль на границах. «Мы хотим ограничить нелегальную миграцию, я об этом говорил. Цифры должны снизиться», — отметил Шольц. Тем не менее Фезер ранее публично отклоняла призывы ввести постоянный контроль на границах.

Как эта инициатива соотносится с Шенгенским соглашением

Euractiv отмечает, что подобная дискуссия в Германии, которая является центральной страной ЕС, знаменует собой новый уровень противоречий в проблеме пограничного контроля. В конце концов, напоминает издание, именно шестой канцлер ФРГ Гельмут Коль, возглавлявший правительство в 1982–1998 годах, занимался подготовкой Шенгенского соглашения, вступившего в силу в 1995 году.

По мнению противников идеи постоянного пограничного контроля, он может в итоге привести к отказу от Шенгенской системы, гарантирующей свободное передвижение внутри союза. Представитель фракции СДПГ по вопросам европейской политики Кристиан Петри заявил: если эту идею поддержит большинство бундестага, то это станет «большой неудачей для федеральной и социальной Европы».

Премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Александр Швейцер заявил, что в Европе, «которая живет преимущественно за счет экономического обмена со своими соседями», допустить подобного нельзя.

В соответствии с Шенгенским соглашением контроль на внутренних границах допустим только в качестве крайней меры. Однако в мае Евросовет одобрил возможность продления этого режима на три года в случае, если наблюдается угроза безопасности страны, связанная, в частности, с терроризмом, организованной преступностью или внезапными масштабными несанкционированными перемещениями граждан из третьих стран.

Согласно данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, количество незаконных пересечений границ ЕС в первом полугодии 2024-го сократилось почти на треть — примерно до 94 тыс. случаев. В том числе снизилось число незаконных пересечений границ ЕС на средиземноморском направлении, а также через Балканы — на 61 и 72% соответственно. В то же время на западно-африканском маршруте и на восточной сухопутной границе с ЕС был зафиксирован самый большой рост — 174 и 148% соответственно.

Основные маршруты нелегальной миграции в ЕС проходят через Средиземное море. Западно-средиземноморский маршрут предполагает отправление из Северной Африки на Пиренейский полуостров — в Испанию, затем во Францию и Италию. По центрально-средиземноморскому маршруту поток мигрантов направляется в Италию и на Мальту. Также нелегалы используют путь из Турции в Грецию и Болгарию, чтобы затем добраться по западно-балканскому коридору (через Албанию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Сербию и Македонию) в Словению и Венгрию, а оттуда — в Германию, Австрию или Швецию. В 2021 году миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой на фоне разногласий между Минском и Брюсселем после запрета полетов в Европу государственной белорусской авиакомпании Belavia. Количество незаконных пересечений границы ЕС со стороны Белоруссии увеличилось в разы. В Брюсселе считают, что наплыв мигрантов организовали власти республики, преследуя политические цели. В Минске эти обвинения неоднократно отвергали.

На фоне обострения ситуации на восточной границе Литва, Латвия, Эстония и Польша ввели ряд ограничений, однако все они касаются контроля над внешними границами. В том числе речь идет о строительстве забора на границе Латвии с Россией.

Пока в ЕС готовы обсуждать дополнительный внутренний контроль только на границах с Венгрией — после того как Будапешт включил россиян и белорусов в программу упрощенного получения долгосрочных виз. В Европарламенте в связи с этим призвали исключить Венгрию из Шенгенского соглашения, поскольку это решение, по их мнению, может угрожать безопасности Европы.

Ранее в Европарламенте неоднократно подчеркивали, что выступают против ограничений на внутренних границах ЕС, поскольку это мешает свободному передвижению внутри блока.

Основные надежды в борьбе с нелегальной миграцией в Брюсселе возлагают на согласованный весной новый миграционный пакт. Он содержит десять документов прямого действия, обязательных для исполнения всеми странами ЕС. В том числе они предполагают усиление проверок выходцев из третьих стран на внешних границах ЕС с помощью скрининга, усложнение процедуры предоставления международной защиты и упрощение процедуры высылки нелегально прибывших на территорию объединения. Новое законодательство должно вступить в силу к июню 2026-го.