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Немецкий министр извинилась за фото с шампанским в Киеве

Глава МВД Германии Фезер извинилась за фото с шампанским во время визита в Киев
В июле глава МВД Германии Фезер посетила Киев и Ирпень. В столице она встретилась с Кличко и немецким послом. Во время встречи Фезер сфотографировали смеющейся с бокалом шампанского в руке. Она признала, что это было неуместно
Нэнси Файзер, Анка Фельдхузен, Виталий Кличко, и Хубертус Хайль
Нэнси Файзер, Анка Фельдхузен, Виталий Кличко, и Хубертус Хайль (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

Глава МВД Германии Нэнси Фезер извинилась за снимок, на котором ее засняли смеющейся во время визита в Киев, сообщил Spiegel.

«Я сожалею об этой фотографии. Конечно, это было неуместно», — сказала она на встрече с журналистами RND в Потсдаме.

Речь идет о снимке, на котором Фезер запечатлена вместе с министром труда Германии Хубертусом Хайлем, послом Германии Анкой Фельдхузен и мэром Киева Виталием Кличко. Они стоят на балконе резиденции посла. В руках у политиков — бокалы шампанского, Фезер и Фельдхузен смеются.

«Нас пригласили на вечер к послу и к мэру Киева Виталию Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он», — заявила Фезер.

По словам министра, больше она так поступать не будет, поскольку поняла, как неуместно это выглядит, «когда ты приезжаешь из другой страны».

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В то же время Фезер добавила, что фотография в целом соответствовала обстановке в Киеве. «Люди ходят по магазинам. В общественных местах вновь высаживают цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами», — рассказала она.

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Снимки Фезер с балкона вызвали критику в Германии. В частности, действия министра осудил генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Марио Чайя. «Место в ложе с шампанским в руке — символ команды СДПГ правительства [канцлера Олафа] Шольца. Фотографии имеют эффект — и эффект от этой фотографии говорит о многом», — написал он в Twitter.

В 2021 году правительство в Германии сформировала коалиция, в которую вошли Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, в нее входят Шольц и Фезер), партия «Зеленые» и Свободная демократическая партия. Блок ХДС/ХСС впервые с 2005 года в правящую коалицию не вошел.

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Германия Киев фотография Виталий Кличко Военная операция на Украине
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