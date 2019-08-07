Гильермо дель Торо посвятил звезду на «Аллее славы» мигрантам

Лауреат премии «Оскар» Гильермо дель Торо получил именную звезду на голливудской «Аллее славы», сообщает Variety. В своем выступлении в честь события режиссер поднял проблему миграции, которая обострилась после стрельбы в Эль-Пасо, и посвятил свою награду приезжим.

«Для мексиканца получить звезду — это знак. Очень важно, что это происходит сейчас, потому что я могу сказать вам всем — всем иммигрантам всех наций — что вы всегда должны верить в возможности, а не в препятствия», — заявил режиссер.

Поздравить Гильермо дель Торо пришла певица Лана Дель Рей, которая записала песню для фильма «Страшные истории для рассказа в темноте», продюсером которого выступил режиссер. На церемонии присутствовал также американский кинодеятель Джей Джей Абрамс.

«Не верьте лжи, которую они о нас говорят. Верьте в истории, которые у вас внутри, верьте, что мы можем изменить ситуацию и внести вклад в искусство и мир», — добавил он.