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Сбербанк ₽275 (+39,59%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Marriott $138 (+7,74%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
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Гильермо дель Торо посвятил звезду на «Аллее славы» мигрантам

Лауреат премии «Оскар» Гильермо дель Торо получил именную звезду на голливудской «Аллее славы», сообщает Variety. В своем выступлении в честь события режиссер поднял проблему миграции, которая обострилась после стрельбы в Эль-Пасо, и посвятил свою награду приезжим.

«Для мексиканца получить звезду — это знак. Очень важно, что это происходит сейчас, потому что я могу сказать вам всем — всем иммигрантам всех наций — что вы всегда должны верить в возможности, а не в препятствия», — заявил режиссер.

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Поздравить Гильермо дель Торо пришла певица Лана Дель Рей, которая записала песню для фильма «Страшные истории для рассказа в темноте», продюсером которого выступил режиссер. На церемонии присутствовал также американский кинодеятель Джей Джей Абрамс.

«Не верьте лжи, которую они о нас говорят. Верьте в истории, которые у вас внутри, верьте, что мы можем изменить ситуацию и внести вклад в искусство и мир», — добавил он.

Гильермо дель Торо — мексиканский режиссер, лауреат двух премий «Оскар» 2018 года в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Форма воды». Лента режиссера также удостоена премий «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и «Золотой глобус».

Теги: Аллея славы, мигранты, кинорежиссер
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