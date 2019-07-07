Власти Мальты запретили зайти в порт немецкому судну с мигрантами

Власти Мальты не пропустили в порт немецкое спасательное судно Alan Kurdi с десятками мигрантов на борту. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление агентству DPA представителя вооруженных сил острова.

Согласно сообщению, судно немецкой неправительственной организации Sea-Eye 5 июля обнаружило в международных водах, недалеко от Ливии, 65 мигрантов в резиновой лодке. «У них нет разрешения вторгаться в мальтийские территориальные воды», — заявил представитель армии.

Тем не менее Sea-Eye выразила надежду, что власти Мальты изменят решение. Так, руководитель спасательной операции Горден Ислер выразил надежду на то, что Мальта разрешит им зайти в порт, «если страны ЕС предложат принять спасенных людей».

6 июля судно с мигрантами Alex, также принадлежащее организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза, несмотря на запрет главы МВД страны.